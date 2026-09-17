La Plata celebrará la "Semana Coreana" con música, baile y demás tradiciones

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo un encuentro con el embajador de la República de Corea, Lee Chong Hwa, para abordar la organización de la Semana de la Cultura Coreana en La Plata, que se desarrollará en octubre en la ciudad.

“Esta propuesta nos permite seguir fortaleciendo los vínculos entre La Plata y Corea y, al mismo tiempo, acercar a los vecinos distintas expresiones de su cultura, sus tradiciones y su música”, destacó el jefe comunal.

"La cooperación internacional también es una herramienta para abrir nuestra ciudad al mundo, profundizar los intercambios culturales, académicos y productivos y construir nuevas oportunidades para los platenses. Queremos seguir fortaleciendo los vínculos de La Plata con otros países y posicionarla como una ciudad abierta al mundo", agregó Alak.

Por su parte, Lee Chong Hwa expresó: “Con esta iniciativa, buscamos fortalecer el vínculo cultural entre Corea y la ciudad de La Plata y acercarnos a nuevos públicos. Los invitamos a vivir Corea desde adentro”.

El evento tendrá lugar del 22 al 24 de octubre de 14:00 a 20:00 con entrada gratuita en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y le ofrecerá al público la posibilidad de bailar, cantar, crear, conocer tradiciones y descubrir nuevas expresiones de Corea.

Participaron de la reunión Park Jiyoung, segunda secretaria de la Embajada de Corea; Park Yeonji, agregada de Diplomacia Pública y Asuntos Políticos de la Embajada de Corea; Francisco García Montes, subsecretario de Relaciones Internacionales; Cristian Scarpetta, director del Pasaje Dardo Rocha de La Plata; Jorge Lescano, asesor general de la Comuna; y Misuk Kim, directora del Centro Cultural Coreano de Buenos Aires.

TRES DÍAS PARA VIVIR COREA

La programación del evento tendrá como uno de sus principales atractivos una exposición que permitirá descubrir la relación entre la cultura tradicional y la escena musical contemporánea, con los instrumentos, sonidos e indumentaria utilizados en distintas producciones de k-pop.

Además, para los fanáticos del género habrá talleres de danza y de decoración de lightsticks con norige, mientras que aquellos que quieran interpretar a pleno sus canciones favoritas tendrán k-pop norebang, una experiencia inspirada en los tradicionales espacios de canto de Corea.

Por otro lado, habrá un espacio para conocer los secretos de la cosmética coreana y se presentará el espectáculo de los artistas de IN Pungnyu, que combina música, danza y acrobacia.

Asimismo, alumnos de escuelas de La Plata podrán participar en talleres de artesanía inspirados en elementos de la tradición artística coreana que aparecen en la película Las Guerreras K-pop, como el tigre de la pintura tradicional minhwa y los paisajes de montaña.

La programación se completará con una exhibición de hanbok lucidos por estrellas de k-pop, una experiencia para vestir hanbok, proyecciones de cine coreano, zonas participativas, photowall, juegos tradicionales, vitrinas de cultura coreana y mucho más.

Cabe destacar que la Semana de la Cultura Coreana busca conectar con el interés que genera la llegada de la talentosa banda BTS a la ciudad para proponer una mirada más amplia sobre el país asiático y sus expresiones culturales.