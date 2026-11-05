La Plata: cómo funcionarán los servicios durante el asueto por el Día del Trabajador Municipal

Con motivo del asueto administrativo por el Día del Trabajador Municipal de este viernes 6 de noviembre, la Municipalidad de La Plata informó cómo será el funcionamiento de los servicios comunales a lo largo de la jornada. La Comuna precisó que la recolección de residuos domiciliaria respetará el cronograma tradicional, al igual que las líneas municipales del transporte público de pasajeros. Por otro lado, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado y no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas. Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00. A su vez, tanto el Mercado Bonaerense Fijo La Plata como el Regional funcionarán normalmente, mientras que la República de los Niños abrirá como plaza y el Parque Ecológico Municipal conservará su horario habitual de 7:00 a 21:00.

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