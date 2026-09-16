La Plata de 1916, en un plano: los barrios, trenes y proyectos sin concretar

En 1916, La Plata era todavía una ciudad incipiente. Habían pasado apenas 34 años desde su fundación y aunque el casco histórico ya estaba delimitado el paisaje urbano distaba bastante del que conocemos en la actualidad. Calles, barrios, espacios verdes y proyectos que nunca llegaron a concretarse aparecen retratados en un plano que permite reconstruir cómo se pensaba la Ciudad hace más de un siglo.

Se trata de un trabajo realizado por el cartógrafo Fulgencio Domínguez en el año 1916 y que fue recuperado recientemente por un grupo de platenses que adquirió el material con el objetivo de traerlo nuevamente a la Ciudad para exhibirlo. El documento, presentado bajo el título de “Nuevo plano de división oficial catastral relevamiento altimétrico de la planta urbana de la capital de la Provincia de Buenos Aires”, funciona hoy como una fotografía de la Ciudad de aquellos años.

Uno de los datos que más llama la atención es el nombre del actual Parque San Martín. El tradicional espacio verde, también conocido como Parque Vucetich, supo tener otro nombre: Parque Belgrano. En el plano, además, puede observarse hasta dónde llegaba el servicio de tranvías y la estación ubicada en el Parque, una muestra de la importancia que este medio de transporte tenía para la movilidad de los platenses de comienzos del siglo XX.

Esto también es evidenciado por la extensión de las vías del tren que rodeaban la circunvalación y llegaban hasta la Estación Provincial de Meridiano V.

LOS PROYECTOS QUE NO FUERON

El plano también permite detenerse en el crecimiento de Los Hornos. Por entonces, los loteos conservaban los nombres de las familias propietarias de las tierras y en el mapa pueden encontrarse apellidos como Sánchez Viamonte, Campodónico y Ripol, entre muchos otros. La urbanización avanzaba sobre terrenos que comenzaban a incorporarse al tejido de la ciudad, aunque algunos de los proyectos trazados sobre el papel nunca llegaron a convertirse en realidad.

Uno de ellos resulta particularmente llamativo: en medio de los loteos aparece reservado un espacio para la construcción de una “cárcel modelo”. El proyecto, sin embargo, jamás se concretó y quedó como una de las tantas iniciativas que formaron parte de los planes urbanos de aquella época pero que finalmente no pasaron del papel.

La cárcel no fue el único gran proyecto que los urbanistas imaginaron para La Plata y que nunca llegó a construirse. Por fuera del casco urbano, en el sector hacia donde desemboca diagonal 74, aparece señalado un enorme predio destinado a la construcción de un parque municipal. El proyecto tampoco se concretó y aquel espacio terminaría teniendo, más de un siglo después, un destino completamente diferente: es allí donde actualmente la ciudad se conecta con la autopista Buenos Aires-La Plata.

Otros lugares emblemáticos de La Plata, en cambio, ya aparecen claramente identificados en el plano. El Hipódromo y el Paseo del Bosque formaban parte del paisaje urbano y eran espacios reconocibles dentro de la ciudad. También figura la cancha de Estudiantes, mientras que el estadio de Gimnasia todavía no había sido construido.

El documento histórico fue recuperado por el club político Aura. Pablo Márquez, uno de sus referentes, contó en diálogo con EL DIA que se enteró a través de los medios de que una librería de Capital Federal estaba rematando el plano y de inmediato se puso en contacto con sus responsables para adquirirlo.

Así, la organización consiguió recuperar esta pieza histórica que ahora puede ser visitada por los vecinos.

La intención es entregársela al intendente Julio Alak cuando regrese de su viaje a China. Así regresa a manos de la comuna, el plano testigo de lo que La Plata fue desde sus orígenes, una ciudad planificada pero no por eso estática, con el crecimiento y los cambios que el uso que hicieron de ella sus habitantes marcaron.