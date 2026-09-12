Final feliz en La Plata: encontraron el cochecito especial de una nena con discapacidad

Una familia buscaba en La Plata un cochecito especial que utiliza una nena de 5 años con discapacidad y pidió colaboración para intentar recuperarlo. Este sábado, se confirmó que la silla postural fue recuperada gracias a la difusión y a la honestidad de los vecinos.

El elemento fue visto por última vez cuando la mamá de la pequeña, Felicitas, se encontraba guardando distintas pertenencias en su automóvil, en la vereda de 8 entre 63 y 64. Después advirtió que el cochecito ya no estaba y hasta el momento no pudo determinar si lo dejó accidentalmente en el lugar o si alguien se lo llevó.

Por ese motivo, la familia decidió difundir el caso para intentar localizarlo. La principal preocupación es que se trataba de un elemento especialmente adaptado a las necesidades de la nena y que resulta fundamental para sus traslados y tratamientos.

Según confirmaron los allegados a través de un mensaje de agradecimiento, la persona que tenía el elemento en su poder desconocía inicialmente que se trataba de una silla de ortopedia postural. Al tomar conocimiento de la desesperada búsqueda y la importancia del rodado para la salud del niño, se comunicó rápidamente para concretar la devolución.

"Agradecemos mucho a la familia que la devolvió, al vecino que avisó a la familia, todos con mucha honestidad y empatía. Hay mucha gente solidaria", expresaron con alivio tras recuperar el equipamiento clave. Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a todas las personas que colaboraron compartiendo la publicación, realizando llamados y ofreciendo asistencia durante los días de incertidumbre.