El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel Amarillo ante la probabilidad de tormentas para la madrugada de este martes 17 de noviembre. El reporte climático rige para La Plata y las ciudades vecinas de Berisso y Ensenada.

De acuerdo al informe oficial, la Región se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, con algunos focos localmente fuertes. Los especialistas anticipan que estos fenómenos meteorológicos llegarán con precipitaciones abundantes en periodos cortos de tiempo, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y una frecuente actividad eléctrica.

En cuanto a los niveles de lluvia, el organismo estatal prevé valores de agua acumulada de entre 20 y 50 milímetros. Estas marcas pueden ser superadas de forma puntual en distintos sectores de los distritos mencionados.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan a los vecinos y frentistas tomar medidas de precaución, retirar objetos de los balcones y evitar el desplazamiento en auto si no resulta estrictamente necesario.

Por su parte, la Municipalidad de La Plata elevó a amarillo el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas ante el avance de un frente que afectará a la ciudad durante la madrugada de este martes. A su vez, agregaron que el fenómeno podría estar acompañado por ráfagas de viento, chaparrones intensos y ocasional caída de granizo.