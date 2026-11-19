La Plata nació para ser capital institucional y científica, pero muy pronto sus diagonales y plazas se convirtieron en el escenario de una incesante revolución cultural. A lo largo de sus décadas de historia, la música ha constituido uno de los pilares más profundos de su identidad colectiva: un territorio sonoro donde conviven la experimentación académica, la poesía popular, la lírica y el pogo multitudinario.

Desde sus primeros años, la Ciudad cobijó a voces de la canción ciudadana como Mercedes Simone, la “Dama del tango” nacida en Villa Elisa, y a pioneros como Juan Cruz Mateo, quien acompañó a Carlos Gardel en sus filmaciones en Francia. En el folclore y la lírica humanista, el juglar Facundo Cabral transformó su infancia platense en un mensaje universal reconocido por la Unesco, mientras que la tradición coral cobró fuerza con la fundación del Coro Universitario por Rodolfo Kubik en 1941, semillero de formaciones como Opus Cuatro, gestado en una esquina céntrica en 1968 y llevado a casi 8.000 escenarios del mundo.

Fue a mediados de los ‘60 cuando las calles platenses encendieron una grieta sonora que cambiaría el rock nacional. En el barrio El Mondongo nacieron agrupaciones beat como The Cluster’s Four y Dulcemembriyo, espacio pionero donde convivieron la juventud de Federico Moura y las letras tempranas del Indio Solari. De Bellas Artes emergió asimismo La Cofradía de la Flor Solar, experiencia comunitaria y psicodélica que reunió a Kubero Díaz, Rocambole y Skay Beilinson. De aquella semilla contracultural nacieron dos fenómenos fundamentales: la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la modernidad de Virus, que renovó la estética pop de los ‘80 con elegancia e innovación.

Esta vocación creativa continuó con bandas como Guasones, Estelares y Él Mató a un Policía Motorizado, consagrada con el Latin Grammy. Al mismo tiempo, el folclore halló su templo en peñas como La Vizcachera del Chango Nieto, la lírica de Francisco Chamorro, el compromiso del Quinteto Tiempo y la vanguardia de Aca Seca Trío, conviviendo con compositores internacionales como Osvaldo Golijov, las voces tangueras de Jorge Vázquez y el ritmo festivo de Los Totora y Tony Caribe.

Este suplemento especial por otro aniversario de la Ciudad propone recorrer ese mapa vibrante: un viaje por los creadores, las bandas y las voces que hicieron de La Plata una verdadera capital de la música.