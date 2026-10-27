La escribió una niña llamada Abril y apareció en la zona de 60 y 29. El mensaje, lleno de cariño y corazones, estaba dedicado a su abuela por su cumpleaños. ¿De quién será?

Una tierna carta escrita por una nena para su abuela fue encontrada en las calles de La Plata y despertó la curiosidad por conocer la historia detrás de sus palabras.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30 en la zona de 60 y 29, donde una colaboradora de EL DIA, encontró una hoja con una emotiva dedicatoria de cumpleaños.

“De Abril para mi abuela”, comienza el mensaje, que continúa: “¡¡¡Feliz Cumple!!! ¡¡¡Te quiero mucho!!!”. La pequeña también escribió “¡Te adorto!”, acompañando sus palabras con un corazón dibujado, y agregó: “¡Te amo! Sos re buena”.

Pero una de las frases más conmovedoras aparece cuando Abril le promete a su abuela: “Si algún día precisas akgo vos sabes que yo voy a estar siempre para ayudarte”. La carta termina con dos corazones que llevan las inscripciones “Te quiero” y “Te amo”.

El mensaje apareció en una zona cercana a varios establecimientos educativos, entre ellos la Escuela Primaria N° 16, el Colegio Mater Dei, el Colegio San Pío X, el Jardín de Infantes N° 936 y la Escuela N° 55 Juan Vucetich. Sin embargo, se desconoce si la pequeña asiste a alguna de estas instituciones.

¿Quién es Abril y para qué abuela estaba destinada esta carta? Por ahora, el mensaje permanece como un pequeño misterio platense, con la esperanza de que pueda llegar a las manos de su destinataria.