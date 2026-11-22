Mesa 1: ARRIBA, ARZ. AUX. MONS. JORGE GONZÁLEz, FERNANDO TAUBER, ANA SANGUINETTI, JULIO ALAK,�SERGIO TORRES, KARINA FERNANDA DIÉGUEZ y MARIANA MIRET. ABAJO: SOLEDAD QUEREILHAC, AXEL KICILLOF Y RAÚL KRAISELBURD
Mesa 2: ARRIBA, MERCEDES CASTILLA, JESICA REY, ANA GARCÍA MUNITIS. ABAJO: ESTEFANÍA HERNÁNDEZ,�FERNANDO ROZAS, FLORENCIA VIOLANTE, ANDRÉS KRAISELBURD, EDUARDO DE GIUSTI Y MARÍA ALEJANDRA LACROUTS
MESA 3: JORGE GIBERT, CLAUDIO DI ROCCO, JUAN BELLUARDO, IGNACIO CAROLEO, DANIEL CAROLEO, JUAN CARLOS ANACLETO Y MARIANO�HORACIO PENAS. SENTADOS: JULIO HIJANO, ROXANA DI ROCCO, MARCELA GARCÍA, CARMEN FERNANDEZ DE ANACLETO Y AMPARO ALIATA
hombros al descubierto y zapatos dorados,�el look de gabriela rancan
MESA 6: ARRIBA, Juan Manuel Muñoz, María Perdriel, Javier Orengo, Mariano Cowen, Fernando Ucar�Y Vanesa Michelini. ABAJO: Natalia Yoma, María del Carmen Lambert, Susana Censi y Jorge Fabiano
MESA 4: ARRIBA, PABLO GOROSITO, GASTÓN DE LA FUENTE, LUIS BIANCHI, JULIO MALTAGLIATI. ABAJO: CATALINA CURCIO, GABRIELA RANCAN, ROMINA LUINI, CANDELARIA CIBRARO, MELISA BONFIGLIO Y LISANDRO HOURCADE
MESA 5: Arriba, SOLANGE MARCO, SILVIA NANNI, DIEGO GIOVANETTI, Daniela Bersi,�Jose Arteaga, Jerónimo Guerrero Iraola Y Gonzalo Da Conçenzao.�Abajo: JoaquÍn Lobos, Valeria Fernández y Eguia, Andrea RodrÍguez Y Eduardo Rodríguez
MESA 16: JUAN ANDRÉS GILARDI,CLAUDIA GONZÁLEZ, ALEJANDRO SALVATORE, EUGENIA CTIBOR, GUILLERMINA NEGRO, MARIA ELSA CORREA DE SALVATORE, ROMINA LEMOS y LORENZO MENGANI. ABAJO: MARCELO BERRO, VALENTIN BERTI, RAMIRO SEGOVIA Y MARCELA BERTI DE MENGANI
MESA 7: ARRIBA, MARIO BELENDA, ALEJANDRO CERMELE, PEDRO MIGUEL BELLONI, SANDRA BELENDA, CLAUDIO AGUILAR�y NéSTOR CASAPRIMA. SENTADOS: JOSEFINA GRIGERA, RODRIGO BELLONI, PEDRO BELLONI y JOSEFINA BELLONI
Mesa 8: JAVIER RUSSO, MARCOS JáUREGUI, FRANCISCO PEDRO RUSSO, FRANCISCO ROLANDO, BAUTISTA M. YACOUB, JUAN CRUZ PERALTA, CLAUDIA GREME, VIVIANA YACOUB, AMANDA M. YACOUB, MARCOS M. YACOUB�Y SEGUNDO M. YACOUB
¡Presente! Jorge González,�obispo auxiliar, dijo presente en la noche especial de la Ciudad
mesa 19: ARRIBA, SUSANA TIBALDI, SANTIAGO GIOVANONNE, FEDERICO CORNET, DéBORA SOLOMIN, FERNANDO CENTENO,�MARíA JULIETA PERNAS y MAGALí ESQUISITO. ABAJO: EZEQUIEL QUEIPO, ELIZABETH KASIEL, FABIANA ROGLIANO, MARINA PÉREZ y SEBASTIÁN BARCLAY
Mesa 17: ARRIBA, ANDRÉS CANTELMI, ALEJANDRA MéNDEZ, MATEO ALBERTO, MARTÍN LÓPEZ ARMENGOL, NAHUEL MADUEÑO, DANIEL PALUMBO y MARIO GIGLI. ABAJO: CRISTIAN BUSQUETS, FEDERICO MORZONE y EVELIN DÍAZ
MESA 18: arriba, Juan Falchi, Rafael Velázquez, Luciano Legnoverde, Martín Ranea, Fernando Bernedo. Abajo: Sandra Diz, Graciela Sánchez, Sandra Campos, Joselina Casarini y Gabriela Paredes
La voz y la guitarra hicieron vibrar a todos
Estilo, personalidad y disfrute
MESA 20: GUSTAVO ROJAS, ANA AUBERT, JULIA LARCAMÓN, FABIANA GLIEMMO,�PRISCILA VICCHI, JORGE OJEDA, DANIEL PROTTO, JOEL PAZ Y MARTÍN MENDINUETA
Mesa 23: ARRIBA, JORGE TOMASI, MÓNICA SALVATORI, CLAUDIA BELLOMO, LUCAS SCARAMELLINI, SERGIO MáRQUEZ, JUAN BLANCO y LUIS MILANESIO. ABAJO: ARACELI SCARAMELLINI, MARINA HOMPS, BERNABELA SEMPLICI, LAURA GANGANELLI y EZEQUIEL IBáÑEZ
Mesa 21: JORGE DOMENICONI, CLAUDIA PÉREZ, DIEGO ERBEN, MARINA MONTERRUBIANESI, DIEGO BIANCAZZO, MARCELO MORINANNO y MARÍA FLORENCIA MáRSICO. ABAJO: MARCELO BABENCO, CRISTIAN GUSTAVO FOYTH LÓPEZ, MARIANO BUSTI y CLAUDIO MORETTO
Mesa 24: WALTER FRANCESCHIN, DANIEL REIJA, ALFREDO MENDOZA PEÑA, SEBASTIÁN ZARATIEGUI, RODOLFO MOLINARI, LIZA ALBERDI y JUAN FELIPE ORTA. ABAJO: ALICIA JACA, IGNACIO GUZMÁN y MARTÍN PALACIOS
mesa 25: ARRIBA, GABRIELA ANCHORDOQUI, PEDRO ALCONADA, MARÍA BARLETTA, DARDO PEREIRA, ALBERTO ALBA y FLORENCIA BARCIA. ABAJO: EDUARDO PEREIRA SERRA, ELISA DE MAESTRI, JOSé MARÍA NIETO, BÁRBARA CASTILLO, MARÍA CRISTINA DOMÍNGUEZ y EDUARDO CASTAGNANI
MESA 26: IVANA TREVISOL, LEANDRO TARABINI, AGUSTÍN LIMA, PABLO RICCIARDI, FRANCO GOROSITO, LEANDRO CAMPANO, ANDRÉS FERREYRA, LAUREANO FERREYRA, NADIA RICCIARDI, GUSTAVO COSSO y EZEQUIEL PLAQUÍN
mesa 29: ARRIBA, SEBASTIÁN OLIVIERI, MARIANO DÍAZ, MARCELO VéLEZ y SOLEDAD CANTEROS. ABAJO MAURO VENTURUZZO, BÁRBARA CIRER, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ y ROBERTO BARRIONUEVO
MESA 30: arriba, FLORENCIA JARDEL, VALENTINA ARAMBURU, MARTINIANO FERRER PICADO, DIEGO PRINCIPI,�TERSA PATITUCCI y MARCELA FERRONI. Abajo: HORACIO PRADA, JUAN ZABALA, ENRIQUE RIFOURCAT Y LIA UNSWORTH
Julio Alak y Ana Sanguinetti también disfrutaron de la noche
Mesa 28: MATÍAS DUARTE, PABLO SERRA, VALENTINA ARAMBURU, CINTIA SOSA, MARCELO LEGUIZAMÓN BROWN,�SEBASTIÁN GARCíA DE LUCA, MARCELO DI MAGGIO, FERNANDO CAFASSO Y ANTONIO MAZZONI
Mesa 27: Arriba, LUCAS FERNÁNDEZ, MARCELO CASAL, JUAN IGNACIO MARTÍNEZ AYERRA, SERGIO RONDON, MARTÍN MENDOZA ZELIS y ADOLFO DUYOS. Abajo: EMILIANO MARZIONI, CAMILA TOME, ANDREA VÁZQUEZ, JULIO RODRÍGUEZ y GASTÓN CARBIA