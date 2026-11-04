La Plata: inauguraron un busto en homenaje a Itzjak Rabin en el Paseo del Bosque

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró este martes un busto en homenaje a Itzjak Rabin, el ex primer ministro de Israel y Premio Nobel de la Paz que fue asesinado el 4 de noviembre de 1995. La escultura quedó emplazada en la Plazoleta Estado de Israel, ubicada en el Paseo del Bosque.

La ceremonia se realizó al cumplirse 31 años del asesinato de Rabin y contó con la participación de autoridades diplomáticas, representantes de instituciones de la comunidad judía y referentes de distintas organizaciones.

La obra fue realizada por el escultor Facundo Cardozo, perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y quedó instalada en el espacio delimitado por las calles 52, Jerusalén y Reforma Universitaria.

Durante el acto, Alak destacó el significado del homenaje y su relación con los valores históricos de la ciudad. "Nuestra ciudad, concebida con criterio humanista, tiene en este bosque su pulmón más querido: un lugar clave donde La Plata se encuentra con la naturaleza y con su esencia. Que un hombre de paz como Itzjak Rabin tenga aquí su homenaje es una decisión en línea con el espíritu fundacional platense de honrar la convivencia plural, pacífica, armoniosa", expresó.

Tras descubrir el busto, el jefe comunal agregó: "Que la vida ejemplar de Itzjak Rabin nos inspire a seguir haciendo de esta ciudad lo que soñaron nuestros fundadores: un lugar de encuentro, de unión, de abrazo a las diferencias y de tributo a la condición humana".

Un homenaje en la Plazoleta Estado de Israel

El espacio donde quedó emplazada la escultura tiene una historia vinculada con la memoria del dirigente israelí. La Plazoleta Estado de Israel fue inaugurada en 1996, durante la primera gestión de Alak, al cumplirse un año del asesinato de Rabin. Allí ya existía un monumento con una placa en su honor.

La actividad comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la interpretación de Hatikva, el himno de Israel, a cargo de cantantes de AMIA La Plata. Luego se realizó el descubrimiento del busto y se pronunciaron palabras alusivas.

El cierre estuvo a cargo de una interpretación musical sobre la paz, que reunió a los cantantes de AMIA La Plata y alumnos de la Escuela Hebrea Bialik.

Entre las autoridades presentes estuvieron la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef; el gran rabino de AMIA, Eliau Amra; el presidente de AMIA Argentina, Osvaldo Armoza; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; el presidente de la Organización Sionista Argentina (OSA), Federico Nemetsky; y Diego Usatinsky, asesor político de la Embajada.

También participaron Gustavo Guillermé, presidente del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, y representantes de AMIA La Plata, la institución Max Nordau, la Escuela Hebrea Bialik y la Agencia Judía para Israel en Argentina y el Cono Sur.

Quién fue Itzjak Rabin

Itzjak Rabin nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén. Fue militar, diplomático y dirigente político israelí. Inició su carrera en el Palmaj, una organización militar judía previa a la creación del Estado de Israel, y llegó a ser jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la Guerra de los Seis Días, en 1967.

Posteriormente, se desempeñó como embajador en Estados Unidos entre 1968 y 1973. En 1974 se convirtió en el primer ministro de Israel nacido en el territorio que hoy ocupa ese país.

Durante su segundo mandato, iniciado en 1992, impulsó un proceso de acercamiento con los palestinos que derivó en los históricos Acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), además del tratado de paz con Jordania.

En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Shimon Peres y Yasser Arafat por sus esfuerzos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto en Medio Oriente.

El 4 de noviembre de 1995 fue asesinado en Tel Aviv por un extremista israelí, luego de participar en una concentración en favor de la paz. Su muerte marcó un punto de inflexión en el proceso de diálogo que había impulsado.