La Plata: compactarán otros 2.800 vehículos y destinarán $120 millones al Hospital de Niños

El Municipio de La Plata puso en marcha este viernes la segunda etapa del Programa Municipal de Remoción y Compactación de Vehículos Quemados y Abandonados (ProMuCo), que contempla la compactación de otros 2.800 vehículos retirados de la vía pública. Con esta nueva instancia, la iniciativa busca avanzar en la liberación de calles y espacios públicos, además de reducir problemas de contaminación y seguridad en distintos barrios.

El acto fue encabezado por el intendente Julio Alak, quien informó que desde el inicio del programa ya fueron removidos 5.000 vehículos entre autos y motos abandonados o incendiados. De ese total, 2.200 corresponden a la primera etapa y otros 2.800 integran el nuevo procedimiento.

La iniciativa se puso en marcha a partir de la Ordenanza N° 12.640/2025, mediante la cual La Plata adhirió al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (ProDeCo), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, en esta nueva instancia se incorporarán vehículos provenientes de secuestros judiciales y aquellos cuya compactación sea dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, que se sumó al programa mediante un convenio firmado este año.

Estuvieron presentes durante el acto el el director del Hospital de Niños, Gustavo Sastre; el secretario de Seguridad, Diego Pepe; su par de Control Urbano y Convivencia, Víctor Hortel; la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Solange Marcos; el subsecretario municipal de Prevención Ciudadana, Tomás Bover; y el subsecretario de seguridad de la Comuna, Juan Cruz Giovannetti; entre otras autoridades.

Los fondos irán al Hospital de Niños

Uno de los aspectos centrales de esta etapa será el destino de los recursos obtenidos por la compactación. Según se informó, los procedimientos permitirán completar una recaudación de aproximadamente $120 millones, que serán transferidos a la cooperadora del Hospital de Niños de La Plata para financiar obras de infraestructura.

El director del establecimiento, Gustavo Sastre, adelantó que el dinero se utilizará para remodelar y poner en valor la histórica Sala 25 de traumatología infantil, con el objetivo de transformarla en un espacio más moderno.

El programa es coordinado por las secretarías municipales de Seguridad y de Control Urbano y Convivencia. También cuenta con la participación de los vecinos: a través de la línea 147 se recibieron más de 1.500 llamados para denunciar la presencia de vehículos abandonados y facilitar su identificación y posterior retiro.

Durante el acto, Alak destacó los resultados alcanzados y señaló que la ciudad registra la mayor cantidad de vehículos removidos y compactados del país, según los datos difundidos por el Municipio.

La segunda etapa busca continuar con las tareas de recuperación del espacio público en distintos puntos de La Plata, a partir del retiro de unidades que permanecían abandonadas o incendiadas en la vía pública.