La Plata lidera un ranking provincial de cierres de comercios

La Plata es la ciudad bonaerense donde más comercios cerraron o comunicaron su baja en los últimos tres años. El dato surge de un relevamiento hecho por el Observatorio de Datos Estratégicos, según el cual al menos mil establecimientos comerciales dejaron de funcionar o informaron su baja al Municipio desde 2023, una cifra que ubica a la Ciudad por encima de las principales urbes de la Provincia.

El cierre de negocios se da en un escenario de fuerte retroceso de las ventas. Así lo expuso semanas atrás una Encuesta de Comercio de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata que muestras que las ventas minoristas cayeron 14,7% interanual y acumulan 14 trimestres consecutivos en rojo.

Otro indicador que dimensiona el impacto de la baja del consumo en la Ciudad surge de un relevamiento de la organización civil FundPlata, que tras analizar la situación de 4.739 establecimientos encontró 451 de ellos cerrados definitivamente o en alquiler. La cifra, que representa alrededor del 9,5% del total relevado, constituye una señal complementaria del deterioro de la actividad comercial platense.

UN ESCENARIO GENERALIZADO

Claro que el fenómeno no se limita a La Plata. El Observatorio contabilizó al menos 3.165 cierres, ceses o bajas de establecimientos comerciales y productivos en distintos municipios bonaerenses entre 2023 y septiembre de 2026. El número constituye un piso documental elaborado a partir de registros municipales, cámaras empresarias y comunicados de empresas.

Las causas que más se repiten entre los comercios son la caída del consumo y la suba de alquileres

A ese panorama se suman otros relevamientos. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires contabilizó 1.306 cierres de unidades productivas industriales entre 2023 y mayo de 2026. Por su parte, el Ministerio de Economía bonaerense registró 5.335 empresas que dejaron de operar entre 2023 y septiembre de 2025, mientras un informe de CEPA ubicó en más de 6.200 las empresas cerradas en la Provincia desde 2023.

“Lo primero que muestran los datos es que no estamos frente a un problema de una sola ciudad ni de un solo sector. El deterioro aparece en grandes centros urbanos, polos industriales y también en localidades pequeñas, donde el cierre de una fábrica o de decenas de comercios tiene un impacto social mucho más profundo”, señaló Pedro Perrotta, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos.

En otras ciudades también se acumularon bajas comerciales. Tandil registró 521 durante 2025 y otras 298 bajas provisorias de oficio entre enero y agosto de 2026. Junín contabilizó 390 en 2024 y 297 en 2025. En Trenque Lauquen hubo 274 ceses en 2024, mientras que Necochea registró 34 comercios cerrados entre febrero y fines de mayo de este año.

En La Plata, mientras tanto, el deterioro comercial convive con un escenario laboral cambiante. La desocupación pasó de 9,5% a 7,8%, pero la subocupación aumentó de 9,3% a 18,2%, según los datos del INDEC citados en el relevamiento.

Las causas que más se repiten entre los comercios son la caída del consumo y de las ventas, junto con el aumento del peso de alquileres, servicios, salarios y otros costos fijos y la pérdida de rentabilidad. En varios municipios, el retroceso del consumo aparece como un factor común detrás de los cierres y la reducción de personal.