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La Región

La Plata: murió Orlando Amato, histórico dirigente del Club Banco Provincia

Estuvo vinculado durante años al básquet de la región. La institución lo despidió en sus redes sociales y recibió numerosos mensajes de afecto de amigos y allegados

Por Redacción

El básquet de La Plata atraviesa horas de tristeza por la muerte de Orlando Amato, un querido dirigente del Club Banco Provincia que durante años estuvo ligado a la actividad deportiva de la región.

La noticia fue comunicada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde le dedicaron un sentido mensaje de despedida y destacaron la huella que dejó en la vida del club.

"Orlando fue un dirigente muy querido. Su trabajo, su acompañamiento y su presencia dejaron una huella en la vida de nuestra institución y en quienes compartieron ese camino", expresaron.

Además, desde Banco Provincia hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Amato. "Hasta siempre, Orlando. Gracias por tanto", concluyeron.

Las despedidas a Orlando Amato

La publicación recibió numerosos mensajes de personas que compartieron con Amato distintos momentos de su vida y su recorrido por el básquet.

Claudio De Biase, amigo del dirigente, lo despidió con palabras que reflejaron el vínculo que los unía: "Se va mi ladero, mi compañero de ruta en esta pasión del básquet. Lo que te voy y vamos a extrañar siempre".

También se expresó Diego Ruscitti, periodista de Todo Noticias (TN), exjugador y entrenador de básquet, quien escribió: "Descansá en paz, bichi querido".

Por su parte, Juan José Bueno le dedicó otro mensaje: "Descansá, Orly. Acá sin dudas vamos a extrañar tu humor, tu presencia, tu impronta. Fuerte abrazo a la familia".

Las muestras de afecto reflejaron el recuerdo y el cariño que Amato dejó entre quienes compartieron con él su pasión por el básquet.

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