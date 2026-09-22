La Plata | Por las obras en el Parque Saavedra, las ferias se mudan a Meridiano V

A partir de octubre, las ferias que funcionan habitualmente en el Parque Saavedra cambiarán de ubicación de manera provisoria debido a las obras que se llevan adelante en el predio.

La feria franca funcionará los martes y viernes, de 8 a 14, en el playón de la estación de Meridiano V.

En tanto, la feria de artesanos se instalará los viernes, sábados y domingos, de 11 a 19, en el espacio donde actualmente funciona la feria de moda circular de Meridiano V.

La mudanza mantendrá los días y horarios habituales de funcionamiento de ambas ferias, aunque cambiará el lugar de encuentro mientras avancen los trabajos en el Parque Saavedra.