La Municipalidad de La Plata presentó este jueves un nuevo Sistema de Salud Municipal, una estructura que comprende cuatro edificios destinados a reorganizar la administración y la prestación de servicios sanitarios en la ciudad.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Julio Alak y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto al ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y la secretaria de Salud local, Soledad Fernández. La actividad incluyó la inauguración del Centro Administrativo Municipal (CAM) Salud, ubicado en avenida 60 entre 10 y 11.

Cómo estará organizado el nuevo sistema de salud

El esquema contempla cuatro sedes. Una de ellas es el CAM Salud, donde funcionan el Vacunatorio Central, el Laboratorio Bioquímico Central y las áreas encargadas de tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las libretas sanitarias. La atención se realiza de lunes a viernes mediante turnos web.

Otro de los espacios es la sede central de la Secretaría de Salud, instalada en el Palacio Mammoni, en 14 y 50. Allí se concentran los equipos administrativos y de gestión del área, en un edificio histórico que fue puesto en valor.

El tercer componente es la nueva sede central del SAME, que cuenta con un centro de operaciones y dos ambulancias de alta complejidad incorporadas con equipamiento entregado por el Ministerio de Salud bonaerense.