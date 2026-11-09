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Definió a los elegidos de la segunda semifinal

La Plata Rock 2026 ya tiene a todos los finalistas

Los seis proyectos seleccionados competirán el 16 de noviembre en Plaza Rocha. El ganador participará del Quilmes Rock 2027 y el 2o y 3r puesto tocarán en el aniversario de La Plata

La Plata Rock ya tiene a todos los finalistas de la presente edición 2026

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata llevó adelante la segunda semifinal de La Plata Rock, el programa destinado a promover y proyectar a bandas y artistas emergentes de la ciudad, y se conocieron los tres nuevos proyectos que competirán en la gran final del certamen, prevista para el lunes 16 de noviembre en Plaza Rocha.

La jornada se desarrolló este domingo en el auditorio del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde diez proyectos musicales se presentaron en vivo ante el público en busca de un lugar en la instancia decisiva. Tras las presentaciones, el jurado seleccionó a Voltage, Bisturí y Magos que se sumaron a Luch Ono Band, El Tío Valen y Yasar, elegidos durante la primera semifinal, realizada el sábado 31 de octubre en la Estación Provincial de Meridiano V.

Cabe recordar que La Plata Rock recibió más de 1.000 inscripciones y que la selección de los 20 proyectos semifinalistas y ocho suplentes estuvo a cargo de un jurado integrado por reconocidos referentes de la música nacional: Michel Peyronel, Marcelo Moura, Paula Rivera, Goura, Martín Bonetto, Juan Di Natale y Federico Moura.

LA GRAN FINAL DE LA PLATA ROCK

Con los seis finalistas definidos, el certamen se prepara para su última instancia, que tendrá lugar el lunes 16 de noviembre desde las 16:00 en Plaza Rocha, ubicada en 7 y 60, con entrada libre y gratuita. El proyecto que obtenga el primer puesto formará parte de la grilla oficial del Quilmes Rock 2027, mientras que los ganadores del segundo y tercer puesto participarán de la apertura del escenario principal de los festejos por el aniversario de La Plata 2026.

De esta manera, el concurso impulsado por la gestión del intendente Julio Alak avanza hacia la definición de su primera edición, consolidando un espacio de promoción y visibilización de artistas emergentes de la ciudad.

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