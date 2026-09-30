El Niño: La Plata prepara un operativo ante posibles tormentas y lluvias intensas

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, autoridades de La Plata, Berisso y Ensenada, junto con especialistas y representantes de distintos organismos, se reunieron este miércoles para reforzar la planificación ante posibles lluvias intensas, tormentas y otras contingencias.

El encuentro se realizó en el marco del Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (PREIC) y tuvo como objetivo coordinar acciones de prevención, mitigación y respuesta frente a eventuales emergencias de origen natural o antropogénico.

Según explicaron tras la jornada, uno de los principales aspectos abordados fue el posible impacto de El Niño, fenómeno climático que puede favorecer un incremento de las precipitaciones y una mayor frecuencia o intensidad de tormentas en distintas regiones del país.

La reunión contó con la participación de representantes de las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Puerto Región La Plata, Zona Franca La Plata, Prefectura Naval Argentina, la Escuela Naval Militar, el Ministerio de Ambiente bonaerense y especialistas en meteorología, ingeniería hidráulica y gestión del riesgo.

También participaron las áreas municipales de Seguridad, Control Urbano y Convivencia, Obras y Servicios Públicos y Protección Civil, además de Bomberos y organismos vinculados a la atención de emergencias.

Del encuentro formaron parte además empresas e instituciones que integran el PREIC, entre ellas Oxbow Argentina, Copetro, Air Liquide, Petrocuyo, Central Térmica Ensenada Barragán, TecPlata, Camuzzi, ABSA, el Complejo Industrial YPF, Cruz Roja Argentina y el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), entre otras entidades.

El objetivo fue fortalecer la articulación entre los distintos actores de la región para mejorar la prevención, la respuesta y la recuperación ante eventuales situaciones de emergencia.