La Plata será sede del II Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana: dos jornadas con participación regional

Esta semana, se llevará a cabo la segunda edición del Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana en La Plata. La cita se desarrollará durante las jornadas del jueves 29 y viernes 30 de octubre en las instalaciones del Pasaje Dardo Rocha, además de contar con una plenaria central en el Teatro Argentino.

El encuentro reunirá a especialistas, funcionarios gubernamentales, académicos, organizaciones sociales y referentes territoriales provenientes de Argentina, México, Chile, Ecuador, Brasil y Colombia, quienes debatirán sobre las respuestas colectivas frente a la crisis climática regional y sus implicancias sociales y económicas.

Durante los dos días del congreso, los asistentes podrán participar de una grilla de actividades que abarca desde conferencias magistrales y mesas de discusión hasta proyecciones de cortos ambientales, espectáculos y espacios interactivos. Un punto destacado de la convocatoria fue la recepción de trabajos científicos y experiencias comunitarias: la inscripción para la presentación de pósters científicos cerró con más de 200 inscriptos.

Estos profesionales y colectivos expondrán investigaciones, diagnósticos y propuestas innovadoras para abordar las problemáticas ecológicas que aquejan a los países de la región. El objetivo central del congreso radica en tender puentes entre el conocimiento académico, el diseño de políticas públicas sustentables y las vivencias de las comunidades en el territorio.

La organización detalló el cronograma de espacios donde se llevarán a cabo las actividades principales. La sede principal será el Pasaje Dardo Rocha (ubicado en calle 50 entre 6 y 7). Las exposiciones se distribuirán en los auditorios Estela de Carlotto, Chico Mendes, Yolanda Ortiz, Berta Cáceres y el espacio La Nave (Auditorio Laudato Si’).

En ese sentido, la plenaria central tendrá lugar el jueves 29 a las 14.45 en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (sobre Avenida 51 entre 9 y 10).

Las personas previamente inscriptas recibirán un código QR por correo electrónico durante los días previos al inicio. Dicho código será requisito indispensable para presentar al momento del ingreso al Pasaje Dardo Rocha y concretar la acreditación. Desde la organización recomendaron revisar las bandejas de entrada y correo no deseado antes de concurrir.