La Plata será sede del primer Encuentro Regional por el Autismo y la Inclusión

Este sábado, La Plata dará un paso fundamental en materia de integración con la realización del Primer Encuentro Regional por el Autismo, la Neurodiversidad, la Discapacidad y la Inclusión. La iniciativa, impulsada a través del programa municipal TEAcompaño, tendrá el objetivo central de compartir experiencias, propuestas y coordinar acciones conjuntas. La jornada se llevará a cabo de 10 a 15 en el Paseo del Bosque (en la intersección de la avenida Iraola y Centenario).

Del evento participarán personas con discapacidad y neurodivergencias, familiares, instituciones, organizaciones sociales, fundaciones, centros terapéuticos y organismos de los tres municipios. Durante el transcurso del encuentro, el predio contará con diversos atractivos orientados a la visibilización y el intercambio comunitario:

En ese marco, habrá espacios de exposición de organizaciones y fundaciones de la región. También, se contará con un canal de comunicación directa para dar voz a los protagonistas de la jornada y un espacio especialmente diseñado para que niños, adolescentes, jóvenes y adultos puedan expresar habilidades, talentos o propuestas personales.

La agenda prevista para este sábado cuenta con una variada cantidad de propuestas culturales y de gestión. El cronograma de actividades comenzará a las 10 con la apertura y bienvenida oficial.

Luego, de 10:30 a 11:30, se llevará a cabo una radio abierta, a la que le seguirán las expresiones artísticas de las instituciones participantes entre las 11:30 y las 12:30. A las 12:30 tendrá lugar el acto institucional y, a las 13:00, se realizará la presentación de pictogramas en el transporte público municipal.

La jornada continuará a las 13:15 con la recorrida institucional, mientras que a las 13:30 se pondrá en marcha la propuesta participativa "Tengo algo para compartir". Por último, a las 14:30 se presentará una muestra de zumba, para dar paso al cierre artístico programado para las 14:50.

Desde la organización señalaron que este encuentro se plantea como un punto de partida estratégico para fortalecer la articulación entre La Plata, Berisso y Ensenada, permitiendo identificar necesidades comunes y consolidar una agenda de trabajo regional en materia de accesibilidad e inclusión.