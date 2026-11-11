Se viene la nueva edición de la Noche de los Museos, que brillarán a la luz de la luna

Este sábado 14 de noviembre, la Universidad Nacional de La Plata volverá a ser protagonista de “La Noche en los Museos”. Será a partir de las 19 y hasta las 24 horas cuando distintas salas de esta casa de estudios abran sus puertas para recibir – en forma gratuita – a toda la comunidad. Destinada al público de todas las edades, se ofrecerán distintas actividades que vinculan el arte, la ciencia y la historia de los museos de la Universidad platense.

Esta actividad se organiza todos los años para difundir el patrimonio cultural de la UNLP y de la región a través de sus museos como instrumentos de divulgación de la información y de la investigación científica, humanística y artística dentro del ámbito de la comunidad. La finalidad es fomentar el trabajo conjunto y la cooperación entre los museos y otros ámbitos universitarios. También atraer al público no habitual con una oferta especial en cuanto a horario y actividades.

Uno por uno, los museos que abren sus puertas

Estos son los 47 museos de la UNLP que abrirán este sábado sus puertas, reunidos en 11 circuitos: