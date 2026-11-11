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En La Plata

Se viene la nueva edición de la Noche de los Museos, que brillarán a la luz de la luna

Este sábado 14 de noviembre, de 19 a 24, abrirán las puertas de distintas salas de la UNLP para recibir a los vecinos, con entrada gratuita

Se viene una nueva edición de la Noche de los Museos en La Plata

Por Redacción

Este sábado 14 de noviembre, la Universidad Nacional de La Plata volverá a ser protagonista de “La Noche en los Museos”. Será a partir de las 19 y hasta las 24 horas cuando distintas salas de esta casa de estudios abran sus puertas para recibir – en forma gratuita – a toda la comunidad. Destinada al público de todas las edades, se ofrecerán distintas actividades que vinculan el arte, la ciencia y la historia de los museos de la Universidad platense.

Esta actividad se organiza todos los años para difundir el patrimonio cultural de la UNLP y de la región a través de sus museos como instrumentos de divulgación de la información y de la investigación científica, humanística y artística dentro del ámbito de la comunidad. La finalidad es fomentar el trabajo conjunto y la cooperación entre los museos y otros ámbitos universitarios. También atraer al público no habitual con una oferta especial en cuanto a horario y actividades.

Uno por uno, los museos que abren sus puertas

Estos son los 47 museos de la UNLP que abrirán este sábado sus puertas, reunidos en 11 circuitos:

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