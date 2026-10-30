La Plata tendrá una nueva edición de la Noche de Brujas sobre ruedas

La Plata se prepara para una nueva edición de la Noche de Brujas sobre ruedas, una iniciativa organizada por el grupo Cicloturismo La Plata que combina bicicletas, disfraces y actividades temáticas.
El encuentro tendrá este año su quinta edición y llega después de una convocatoria que, en 2025, reunió a más de 5.000 personas.
La organización anticipó una novedad respecto de las ediciones anteriores: este año se unirá a “Gritos en el Planetario”, una propuesta vinculada al terror que tendrá lugar en ese espacio.
La iniciativa invita a los participantes a sumarse con sus bicicletas y disfraces para compartir una noche diferente en las calles de La Plata.
SUSCRIBITE a esta promo especial