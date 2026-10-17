La Plata unió arte y prevención del cáncer de mama con más de 500 pines artesanales

Más de 600 mujeres participaron de una jornada de concientización en Plaza Malvinas. Alumnas de un taller local elaboraron pines de cerámica con el lazo rosa para acompañar la iniciativa solidaria.

El arte también puede convertirse en una herramienta de concientización y acompañamiento. Con esa premisa, más de 600 mujeres de La Plata y la región participaron este sábado de la 5ª Jornada por la Promoción y Prevención del Cáncer de Mama, realizada en Plaza Malvinas, donde se entregaron más de 500 pines artesanales con el tradicional lazo rosa.

La actividad se desarrolló en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama y combinó información, prevención y espacios de encuentro. Las pequeñas piezas de cerámica fueron elaboradas a mano por alumnas de Solci Cerámica, un taller platense que impulsa propuestas artísticas y solidarias en distintos barrios de la Ciudad.

La correcaminata, organizada por ACED La Plata, contó también con la participación de Las Hadas Artesanas, un espacio social que reúne a ceramistas y talleristas interesadas en desarrollar iniciativas solidarias vinculadas con esta temática.

“Para nosotros fue una oportunidad muy linda de aportar desde la cerámica a una actividad tan importante. Creemos mucho en la importancia de generar comunidad, crear espacios de encuentro entre mujeres y acompañarnos”, expresaron desde Solci Cerámica, que actualmente cuenta con más de 150 alumnas.

Desde el taller destacaron que la propuesta busca extender el trabajo artístico más allá de las clases y generar vínculos con la comunidad. “Buscamos construir todos los días espacios de encuentro desde nuestro taller y nos encanta poder llevar eso también fuera de él”, agregaron.

La jornada concluyó con una caminata simbólica y la distribución de material informativo sobre prevención, autoexamen y controles médicos periódicos. Los pines rosas funcionaron como un emblema de la actividad y como una manera de sumar un gesto artesanal a la difusión de un mensaje de salud.

CERÁMICA SOLIDARIA EN LOS BARRIOS

Solci Cerámica es un taller de La Plata que nació hace tres años con una propuesta centrada en la enseñanza de esta disciplina, la comunidad y el bienestar. Con más de 150 alumnas, desarrolla actividades itinerantes bajo el formato “Solci Pop-Up” y participa en proyectos solidarios junto a comedores y merenderos de la región.

La participación en la jornada por la prevención del cáncer de mama se inscribe en esa búsqueda de acercar el arte a distintas iniciativas sociales y demostrar que una pieza hecha a mano también puede contribuir a generar conciencia, acompañamiento y espacios de encuentro.