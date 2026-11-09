La Plata: vecinos de calle 62 reclaman por un pozo sin señalizar que provoca destrozos en los autos

Vecinos de calle 62 entre 13 y 14 encendieron las alarmas y exigieron una rápida intervención municipal ante la presencia de una profunda excavación en plena calzada. El pozo se originó luego de que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) acudiera a reparar un desborde cloacal histórico que afectaba a la vereda desde hacía dos años, pero el arreglo quedó inconcluso al omitirse el rellenado, la pavimentación y una señalización adecuada del lugar.

La indignación de los frentistas se incrementó debido a la inacción de las autoridades tras dos semanas de constantes llamados de alerta. Según explicaron los propios vecinos, el riesgo de accidentes graves que venían advirtiendo ya comenzó a concretarse en la vía pública.

Este sábado, un remisero que transitaba por el lugar no logró esquivar la hendidura y terminó rompiendo el motor de su vehículo al impactar de lleno contra el pozo.

Asimismo, en las últimas horas, una cámara de seguridad de la zona captó el instante preciso en que una camioneta blanca embistió una improvisada estructura de madera colocada por los propios residentes para advertir el peligro, arrastrándola y destruyéndola por completo antes de caer en el bache.

Frente a la falta de vallado por parte del Municipio o de la prestataria del servicio, las familias del barrio reiteraron su pedido urgente de reparación y bacheo definitivo antes de que la impericia del abandono estatal cause consecuencias mayores.