La Escuela Secundaria N° 68 de San Carlos fue escenario este martes de la inauguración de obras de puesta en valor y ampliación. La actividad contó con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, y la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.

Con esta intervención, el Municipio y la Provincia alcanzaron los 220 establecimientos educativos con obras realizadas en el partido, en el marco de las dos primeras etapas del plan de infraestructura escolar. Según informó la Comuna, los trabajos abarcaron instituciones del norte, sur y oeste de La Plata.

Durante la recorrida, Alak señaló que el Municipio destina la totalidad de los recursos del Fondo Educativo Provincial a infraestructura escolar y afirmó que las intervenciones ya alcanzaron al 70% de las escuelas de la Ciudad. Además, anticipó que para 2027 está prevista la realización de obras en los 95 establecimientos restantes.

El jefe comunal también hizo referencia al financiamiento provincial de los trabajos y agradeció al gobernador Axel Kicillof por las transferencias del Fondo Educativo destinadas a los municipios.

Las obras se realizaron en el edificio ubicado en 138 bis entre 33 y 34, donde funcionan distintas instituciones educativas. En la Escuela Secundaria N° 68 asisten 383 estudiantes y trabajan 75 docentes.

Las tareas incluyeron trabajos de albañilería, impermeabilización y reparación de techos, cubiertas y cielorrasos. También se renovaron aulas, sanitarios y espacios de circulación, se repararon accesos y carpinterías, se adecuó la instalación eléctrica y se realizaron trabajos de pintura.

La intervención contempló, además, la construcción de una cocina, una preceptoría y un espacio destinado al Equipo de Orientación Escolar (EOE), junto con la incorporación de nuevo equipamiento.

Durante el acto, integrantes del Centro de Estudiantes leyeron una carta en la que agradecieron a las autoridades por las obras y por atender los pedidos de la comunidad educativa. También les entregaron diplomas.

El edificio es compartido con la Escuela Primaria N° 52 Islas Malvinas, que funciona en la planta baja y cuenta con una matrícula de 640 alumnos. En el mismo establecimiento también desarrolla sus actividades la Escuela Primaria de Adultos N° 704 Ing. Luis Monteverde.

De la actividad participaron la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; la subsecretaria de Educación e Innovación, Yamila Olariaga; y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, entre otras autoridades.