La platense Lis García Calderón se consagró campeona mundial de pelota vasca: "Lo que soñé hoy es realidad"

La consagración en el Mundial de Pelota Vasca de Goma dejó huellas imborrables y emociones profundas en la delegación nacional. Entre las protagonistas se encuentra la platense Lis García Calderón, quien se consagró campeona del mundo tras un proceso de preparación de cuatro años cargado de sacrificio, constancia y trabajo en equipo.

Aunque el combinado nacional está integrado por cuatro pelotaris y en los encuentros ingresan dos a la cancha —motivo por el cual no le tocó disputar la final desde el campo de juego—, su rol dentro del plantel fue fundamental para alcanzar la máxima meta ecuménica.

Haciendo un balance del año, la deportista remarcó el esfuerzo sostenido que demandó llegar hasta la cita mundialista. “Fue una preparación muy sacrificada que hicimos todo el equipo. Arrancamos bien con los juegos en Rosario, pero nos faltaba este que era nuestro gran objetivo, por el que venimos trabajando desde hace cuatro años”, celebró.

Asimismo, destacó la alegría de coronar este ciclo con la presea dorada: “Terminar de esta manera, con esta medalla, es lo más lindo que nos puede pasar”.

Consultada sobre sus próximos pasos deportivos, como los Juegos Panamericanos, García Calderón adelantó que evaluará su continuidad junto al cuerpo técnico. “Seguramente seré parte del proceso si el equipo me necesita y la selección me convoca para un nuevo año de competencias”, señaló.

Más allá de los títulos personales, la campeona mundial puso de relieve el crecimiento de la disciplina y el entusiasmo que despierta en las jóvenes promesas: “Ver hoy un montón de chicas jugando y que a partir de este mundial van a querer representar a la selección es un sueño cumplido. Lo que soñé hace 20 años hoy es realidad”.

Por último, la platense valoró el masivo apoyo recibido durante el certamen. “Fue un mundial hermoso donde la gente alentó mucho, nos siguieron por las redes y se acercaron desde distintos lugares de Argentina. Agradecerles a ellos y a las chicas que nos apoyan y nos hacen el aguante en cada transmisión”, sentenció.

Foto: Nicolás Braicovich Foto: Nicolás Braicovich