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ESTARÁ EN 416 Y 147

La posta móvil de Anses llega este martes a Arturo Seguí

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Por Redacción

Anses desplegará esta mañana un operativo de trámites en Arturo Seguí. La posta móvil estará emplazada en 416 y 147 de 9 a 14 para que los vecinos puedan acercarse a hacer trámites.

Los vecinos interesados deben acercarse con DNI y la documentación requerida para efectuar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar y Prestación por Desempleo.

También podrán tramitar el cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social y actualización de datos personales.

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