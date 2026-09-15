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Según el SMN

La primavera asoma en La Plata: sol y temperatura agradable este martes

Soleado y templado amanecer en la Ciudad. Si bien mañana regresa el frío, hacia el fin de semana se esperan marcas térmicas en alza 

Por Redacción

Esta semana la primavera empieza a tomar color en La Plata y alrededores. Para este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperaturas agradables que se ubicarán entre 10°C y 19°C. 

Sin embargo el miércoles el invierno seguirá diciendo que estos días de septiembre todavía le pertenecen. Si bien se espera cielo despejado a algo nublado y vientos leves, el frío volverá con temperatura mínima en torno a los 4°C y máxima de apenas 14°C. 

En tanto que el jueves el termómetro comenzará a despegar a tono con la llegada de la nueva estación. A pesar de que la mínima será de 7°C, la máxima ya alcanzará los 21°C. Además, se aguarda cielo algo nublado y vientos leves.  

En los días siguientes, el tope térmico máximo se mantendrá pero se elevarán gradualmente las marcas térmicas dando lugar al advenimiento de la primavera. 

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