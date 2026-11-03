La primavera sigue bajo las nubes: por qué hay tantos días grises en la Región

La Plata, Berisso y Ensenada atravesaron un mes de octubre caracterizado por períodos prolongados de cielos cubiertos, humedad y temperaturas relativamente bajas, en continuidad con las condiciones meteorológicas que predominaron durante buena parte del invierno. Aunque las precipitaciones fueron frecuentes, los registros disponibles mostraron que el acumulado de lluvias en la Región no necesariamente superó los valores habituales para esta época del año.

Según los datos meteorológicos de la estación de La Plata consultados hasta el 29 de octubre, la temperatura media se ubicó cerca de los 13,5 grados, frente a una referencia histórica de 15,8 grados. Esto representa una diferencia de aproximadamente 2,2 grados por debajo de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, hasta esa fecha se habían acumulado 84 milímetros, frente a una referencia mensual de 101 milímetros. Los episodios más importantes se registraron el 7 de octubre, con 24 milímetros; el 14, con 18; y el 22, con 15. Estas tres jornadas concentraron cerca del 68% de la lluvia contabilizada hasta el 29, lo que demuestra que la persistencia de condiciones húmedas no se tradujo necesariamente en precipitaciones abundantes todos los días.

Los registros de La Plata Aero también identificaron una sucesión de jornadas con lluvias, lloviznas y otros fenómenos asociados a la humedad. Por caso, entre el 7 y el 16 de octubre se observaron precipitaciones durante diez días consecutivos, mientras que entre el 21 y el 25 se produjo otro período de inestabilidad. También se registraron tormentas durante distintas jornadas del mes.

Por qué hubo tantos días nublados en La Plata

Un informe difundido el 24 de octubre por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), elaborado por el técnico en Meteorología Juan Augusto Díaz, explicó que la persistencia de nubosidad durante 2026 estuvo relacionada principalmente con el predominio de sistemas de alta presión en la superficie y la circulación de vientos débiles provenientes de la zona este.

Estas condiciones favorecieron el ingreso de aire húmedo desde el Océano Atlántico y el Río de la Plata, que permaneció retenido en las capas bajas de la atmósfera. Tal es así que la acumulación de humedad permitió la formación de extensos mantos de nubes bajas, especialmente de tipo estrato, capaces de mantenerse durante varias jornadas consecutivas.

El especialista también señaló que la escasa frecuencia de frentes fríos capaces de desplazar el aire húmedo contribuyó a prolongar los períodos de cielos cubiertos. La nubosidad redujo el ingreso de radiación solar durante el día y limitó el calentamiento de la superficie, mientras que durante la noche disminuyó la pérdida de calor, favoreciendo una menor amplitud térmica.

De acuerdo con el relevamiento de la UNLP, durante julio se registraron más de 20 días con cielo cubierto en La Plata. Además, entre abril y julio se acumularon más de 60 jornadas nubladas, una situación que explica por qué la escasa presencia del sol se convirtió en una característica recurrente del tiempo durante buena parte del año.

Cuántos días nublados son normales en octubre

Las estadísticas climatológicas de Weather Spark indican que durante octubre La Plata presenta cielos nublados o mayormente nublados aproximadamente entre el 36% y el 40% del tiempo. La proporción suele disminuir hacia finales del mes, a medida que avanza la primavera y aumenta la frecuencia de condiciones más despejadas.

Sin embargo, esos porcentajes representan la proporción de tiempo con nubosidad y no la cantidad de días completos sin sol. Para determinar si octubre de 2026 fue excepcionalmente nublado es necesario comparar las observaciones diarias de cobertura nubosa y las horas de sol efectivo con las estadísticas históricas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mes también se encuentra entre los períodos habitualmente más lluviosos del año en el área de Buenos Aires, donde los promedios de precipitaciones rondan los 120 milímetros. No obstante, los valores pueden variar entre estaciones meteorológicas y localidades, por lo que las comparaciones deben realizarse utilizando registros de un mismo lugar.

Aunque octubre presentó numerosos episodios de humedad, lloviznas y cielos cubiertos, todavía no se dispone de una serie oficial completa que permita establecer si la cantidad de horas de sol estuvo por debajo de los valores normales o si se alcanzó algún récord histórico de nubosidad en el Gran La Plata.

El Niño podría intensificar las lluvias durante el verano

La evolución del fenómeno de El Niño constituye otro factor relevante para las perspectivas meteorológicas de los próximos meses. Durante octubre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que el calentamiento del Pacífico ecuatorial continuaba fortaleciéndose, con una anomalía de 2,1 grados en la región Niño 3.4.

El organismo también anticipó una probabilidad cercana al 83% de que el episodio alcanzara una intensidad histórica durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Las proyecciones contemplaban que el fenómeno pudiera mantener una influencia importante sobre la circulación atmosférica durante el verano y los primeros meses de 2027.

La persistencia de cielos cubiertos también reavivó las comparaciones con junio, julio y agosto

En Argentina, el pronóstico climático trimestral del SMN anticipó mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales en sectores del Litoral, Córdoba, Cuyo, La Pampa y el oeste bonaerense, junto con temperaturas medias inferiores a las normales en distintas regiones del centro del país.

El Niño puede favorecer el transporte de humedad hacia el sudeste de Sudamérica y aumentar la probabilidad de lluvias abundantes, especialmente durante la primavera. Sin embargo, los especialistas advierten que sus efectos varían según la región y la época del año, y que un trimestre con precipitaciones superiores al promedio no necesariamente implica lluvias constantes.

¿Habrá menos días de sol durante el verano?

La posibilidad de que el verano 2026-2027 presente más humedad y precipitaciones no significa necesariamente que La Plata tendrá menos jornadas soleadas. Aunque El Niño puede favorecer episodios de inestabilidad, todavía no existen pronósticos oficiales que permitan calcular una reducción de las horas de sol durante diciembre, enero y febrero.

Durante el verano, el mayor calentamiento de la superficie modifica la formación de nubes. A diferencia del invierno, cuando los mantos de nubosidad baja pueden permanecer durante muchas horas, las temperaturas elevadas favorecen el desarrollo de tormentas durante la tarde o la noche, incluso después de mañanas soleadas.

Octubre es un mes muy particular y sensible a los cambios atmosféricos

Por eso, una temporada con lluvias superiores a las normales puede combinar períodos de calor, jornadas despejadas y episodios de tormentas intensas. Tampoco se descartan intervalos secos, aun cuando el balance trimestral termine mostrando precipitaciones abundantes.

En consecuencia, el balance meteorológico de octubre muestra que el Gran La Plata atravesó un período de temperaturas relativamente bajas y numerosos episodios de nubosidad y humedad, aunque los acumulados de lluvia disponibles hasta el 29 no superaban el promedio mensual de referencia. Para determinar si fue uno de los octubres con menos horas de sol de las últimas décadas todavía será necesario contar con las estadísticas completas de nubosidad y heliofanía del SMN.

De cara a los próximos meses, la evolución de El Niño será determinante para establecer si la Región continuará atravesando períodos prolongados de nubosidad, humedad y precipitaciones.