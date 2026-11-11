La primera presidenta del Rotary, en La Plata

La primera mujer en presidir Rotary International recorrió instituciones de la ciudad, conoció proyectos de impacto comunitario y mantuvo encuentros con autoridades municipales y representantes de entidades locales, se informó desde la entidad.

Jennifer Jones, nacida en Canadá y actual presidenta del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir Rotary International durante el período 2022-2023, luego de 117 años de existencia de la organización.

Su visita, sobre el final de la semana pasada, estuvo marcada por una intensa agenda de encuentros institucionales, reconocimientos y recorridas destinadas a fortalecer vínculos y conocer de primera mano el impacto de los proyectos que los clubes rotarios desarrollan en la comunidad.

La jornada comenzó con un almuerzo en el Club Estudiantes de La Plata. Posteriormente, fue recibida en la Municipalidad de La Plata, donde se le hizo entrega de la declaración del Concejo Deliberante que la distingue como Huésped de Honor de la Ciudad, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el servicio humanitario.

Uno de los momentos más significativos de la visita tuvo lugar en el Hospital de Niños, donde Jones, acompañada por una comitiva de rotarios, fue recibida por autoridades del establecimiento. Allí pudo conocer el destino de subvenciones globales financiadas con aportes de La Fundación Rotaria, destinadas a mejorar las áreas de Neonatología y Terapia Intensiva.