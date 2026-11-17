La ciudad se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su fundación con una jornada de música en vivo que reunirá a destacados artistas nacionales y locales el jueves 19 de noviembre desde las 15:30 en Plaza Moreno. La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Julio Alak en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música, comenzará con la presentación de El Tío Valen, que obtuvo el tercer puesto en La Plata Rock. A continuación, será el turno de Voltage, la banda que alcanzó el segundo puesto en el certamen municipal y que también tendrá la oportunidad de mostrar su música ante el público platense. La programación seguirá con Isla Mujeres, una de las propuestas destacadas de la escena independiente local, que llevará su repertorio al escenario principal de la celebración. Luego se presentará La Cumparsita, que aportará su impronta rockera a una jornada que reunirá diferentes géneros y estilos musicales. Más tarde, el público podrá disfrutar de un homenaje especial al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Bonaerense del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. La celebración continuará con Dillom, uno de los referentes de la nueva generación de la música urbana argentina, que llegará a Plaza Moreno con una propuesta que combina rap, rock y sonidos alternativos. Finalmente, Los Palmeras serán los encargados de cerrar los festejos con un espectáculo a puro ritmo de cumbia santafesina, que invitará a vecinos y visitantes a bailar y celebrar juntos el 144° aniversario de la capital bonaerense.

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