La Promo 96 del Esquiú viajó a Bariloche 30 años después y vieron la nieve

Treinta años después de aquel viaje de egresados de 1996, un grupo de 11 exalumnos de Quinto Informática del Colegio Esquiú de City Bell volvió a hacer las valijas con un objetivo tan sencillo como simbólico: conseguir la foto en la nieve que aquella promoción nunca pudo tener.

La idea empezó a gestarse en un grupo de WhatsApp en 2023. Entre los 25 compañeros que todavía mantienen el vínculo, unos 15 estuvieron cerca de confirmar el viaje, pero finalmente fueron 10 quienes partieron desde La Plata y una compañera más, radicada en San Martín de los Andes, se sumó allá. Entre ellos: Ana, Natalia, Laura, Diego, Karina, Lila, Maria, Lorena, Patricio, César y Belén.

Para lograr que todos viajaran juntos, Ana coordinó la compra de pasajes con una agencia local, César reservó la casa elegida por votación, Lila armó el itinerario y Kari sostuvo durante meses las reuniones en su casa para que el plan no quedara solo en una charla.

El recorrido incluyó el Cerro Otto, Cerro Campanario, Circuito Chico, Playa Bonita, Villa Los Coihues, el Parque Nacional Nahuel Huapi y hasta un karaoke en la cervecería Patagonia. “La pasamos bomba”, resumió Ana entre excursiones, mientras el grupo debatía si cerrar la tarde entre tirolesas o trineos.

Pero la diferencia más grande con el viaje adolescente no estuvo en el itinerario. “Disfrutamos más las excursiones y los paisajes. La convivencia fue más divertida; nos reímos de todo”, contó. En 1996 el centro eran los boliches; hoy el plan pasa por caminar, compartir picadas y detenerse frente al lago.

En estas tres décadas, la vida hizo su trabajo. Entre los once suman 20 hijos, la mayoría lleva entre 15 y 20 años de casados y cada uno construyó su propio camino laboral, desde profesionales hasta emprendedores y trabajadores independientes. También quedaron ausencias: algunos amigos viven hoy en Europa y no pudieron viajar.

Bariloche continúa siendo el gran destino de los viajes de egresados argentinos desde mediados del siglo XX y, cada vez con más frecuencia, también escenario de regresos cargados de memoria.

Como otros grupos que volvieron décadas después para reencontrarse con su propia historia, la Promo 96 del Esquiú descubrió que la mejor postal no era la del pasado, sino la que finalmente pudieron sacarse, treinta inviernos después, con nieve de verdad y las mismas ganas de seguir compartiendo el camino.

En las imágenes se los ve formando un círculo con las remeras especialmente diseñadas para la ocasión.

Después llegaron las fotos frente al Nahuel Huapi, las caminatas por Playa Bonita, las subidas al Cerro Campanario y los primeros paisajes nevados que, esta vez, sí les regalaron la revancha que buscaban desde 1996.

La nieve terminó convirtiéndose en el símbolo del reencuentro. Hubo picadas compartidas, karaoke, charlas hasta tarde y un reparto espontáneo de tareas que parece repetirse desde hace décadas: César volvió a ser el parrillero oficial, Diego se encargó de las picadas, Lila organizó las excursiones, Kari sostuvo las juntadas previas y Lore, recién llegada desde San Martín de los Andes, apareció con los tradicionales ahumados para completar la mesa.

Este viaje les dejó una certeza compartida: el reencuentro no solo como excusa para volver a Bariloche, sino comprobaron que la amistad seguía siendo el mejor equipaje que habían conservado.

“Disfrutamos más. La convivencia fue más divertida; nos reímos de todo”, contó Ana