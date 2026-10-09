La Provincia modificó la ley de tránsito: uno por uno, los cambios con impacto en La Plata

La Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad una modificación del Código de Tránsito que busca terminar con las dudas sobre quién tiene prioridad al cruzar una esquina. La norma ratifica la preferencia para los vehículos que circulan por la derecha y establece las excepciones, entre ellas las avenidas, las rotondas y los cruces con semáforos.

La provincia de Buenos Aires tendrá nuevas precisiones sobre las reglas de prioridad de paso. El Senado sancionó de manera definitiva el proyecto presentado por la diputada Silvina Vaccarezza, integrante del bloque UCR + Cambio Federal y representante de la Cuarta Sección Electoral, que modifica la legislación vigente para aportar claridad a las normas de circulación. La iniciativa ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable en la comisión presidida por la vicegobernadora Verónica Magario antes de convertirse en ley.

El texto incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927, que regula el Código de Tránsito provincial, y modifica el artículo 57 de la Ley 11.430. El objetivo es precisar los criterios que deben aplicarse en bocacalles y encrucijadas, un aspecto que durante años generó interpretaciones diferentes en casos de accidentes viales.

Prioridad de paso en las esquinas: qué establece la nueva ley

El principio central de la normativa es que el vehículo que llega a una intersección desde la derecha mantiene la prioridad absoluta de paso, salvo en las situaciones expresamente contempladas por la ley. Durante el debate, Vaccarezza sostuvo que era necesario resolver un vacío legal que había provocado incertidumbre tanto en la interpretación de las reglas de tránsito como en las decisiones judiciales vinculadas con choques en esquinas.

La controversia se remonta a 2007, cuando la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la legislación que creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según los fundamentos del proyecto, esa adhesión generó dudas sobre la aplicación de la normativa bonaerense y derivó en fallos contradictorios.

Entre los antecedentes mencionados figura una intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, en 2018, debió aclarar que la prioridad correspondía a quien circulaba por la derecha.

Cuándo se pierde la prioridad de paso en la Provincia

La modificación establece las circunstancias en las que deja de regir la preferencia absoluta del vehículo que se aproxima desde la derecha. Las excepciones contempladas son las siguientes:

- Semáforos o señalización específica: cuando las señales viales o los semáforos establecen un orden diferente para cruzar.

- Vehículos de emergencia: las ambulancias y otros vehículos de emergencia tienen prioridad cuando se encuentran cumpliendo su misión.

- Avenidas, rutas y autopistas: los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía, como autopistas, semiautopistas, rutas y avenidas, tienen preferencia frente a quienes llegan desde una calle transversal.

- Calles de tierra y pavimentadas: quien pasa de una calle de tierra a otra asfaltada debe ceder el paso.

- Vehículos que detuvieron su marcha: el automóvil que circula por la derecha pierde la preferencia si se encuentra detenido.

- Cruces congestionados: cuando una bocacalle está bloqueada por el tránsito, deberá organizarse un paso alternado, con un vehículo por vez desde cada calle transversal.

- Rotondas: quienes pretenden ingresar deben ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de ellas.

La normativa también incorpora disposiciones específicas para la circulación en zonas rurales. En esos sectores, los ciclistas deberán ceder el paso a los demás vehículos, excepto cuando existan espacios debidamente señalizados que les otorguen prioridad. En el caso de las cuestas estrechas, deberá retroceder el vehículo que desciende, salvo que tenga un acoplado o remolque.

Por qué se modificó el Código de Tránsito bonaerense

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de unificar criterios de circulación en una provincia atravesada por un intenso movimiento de vehículos entre distintas jurisdicciones.

Desde el bloque que impulsó la iniciativa señalaron que equiparar las disposiciones bonaerenses con las reglas contempladas en el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires permitirá reducir las diferencias de interpretación y contribuir a la prevención de siniestros viales.

En los fundamentos, Vaccarezza defendió especialmente la prioridad de quienes circulan por avenidas. "Otorgar prioridad de paso a quien circula por una avenida es un importante principio, fundamentalmente urbano, que procura lograr una mayor seguridad de tránsito", expresó.

Con la aprobación definitiva de la Legislatura, el Poder Ejecutivo bonaerense deberá reglamentar la ley y difundir las nuevas disposiciones para que puedan aplicarse en los 135 municipios de la provincia.