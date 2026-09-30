La reacción del CECIM de La Plata tras el fallo de la Corte Suprema: "Pone a la Argentina en venta"

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) manifestó mediante un comunicado su repudio a la Corte Suprema de justicia de la Nación. Ayer el máximo tribunal, integrado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, desestimó el amparo presentado por la institución de La Plata para evitar la derogación de la Ley Tierras establecida en un decreto del gobierno de Javier Milei en 2023. La medida judicial avala, en efecto, la venta de tierras sin límites para los extranjeros.

En un texto titulado "la Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en Venta", el CECIM refirió que "en un fallo escueto acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que 'La patria no se vende', la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico de soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el Decreto 70/23".

Para el CECIM, la Corte actuó "pateando la pelota afuera". "No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimada. Dijo, con claridad, que este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía", añade.

La institución platense habló de un "extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes, un Estado argentino que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la 'defensa de la soberanía nacional', rara consideración la de esta Corte".

En medio de la indignación por la medida del tribunal, desde el CECIM objetaron que "podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal". "El fallo no solo se pelea con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir", indicó.

“Regalito del año a Milei”

En la misiva de acceso público en las redes sociales, el CECIM analizó que "la Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta".

Para la entidad la Corte "acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas".

Y añade que "lo hizo de forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei".

"Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos. Es la misma Corte que, institucionalmente, adoptó hace casi 100 años la "doctrina de facto", y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros", criticó el grupo platense de ex combatientes de las Islas Malvinas.