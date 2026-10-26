La Región será sede del encuentro nacional Rosa

La Plata, Berisso y Ensenada serán sede del VIII Encuentro Nacional Rosa, una convocatoria que reunirá a mujeres con antecedentes de cáncer de mama de distintos puntos del país. Organizado por la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata, el evento se desarrollará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, con actividades institucionales, deportivas y recreativas destinadas a compartir experiencias y promover la concientización sobre la enfermedad.

La apertura oficial será el viernes 30 de octubre, a las 14, en la Plaza Islas Malvinas. Allí se recibirá a las delegaciones que llegarán desde diferentes localidades, integradas por equipos que, al igual que los anfitriones, practican remo en bote dragón como parte de sus actividades.

En tanto, durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, el encuentro se trasladará a Marina del Sur en Berisso.

La programación incluirá actividades náuticas, remo en bote dragón, talleres, charlas e instancias de intercambio entre las participantes.