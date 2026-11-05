Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

La República de los Niños recibirá una exposición de peluquería, barbería y estética

La séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest se realizará este domingo 8 de noviembre, desde las 12, con entrada libre y gratuita. Habrá competencias, desfiles, espectáculos y actividades para toda la familia.

Por Redacción

La séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest se realizará este domingo 8 de noviembre, desde las 12, con entrada libre y gratuita. Habrá competencias, desfiles, espectáculos y actividades para toda la familia.

La República de los Niños será sede este domingo 8 de noviembre de la séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest, una exposición dedicada al mundo de la peluquería, la barbería y la estética que contará con entrada libre y gratuita. La actividad comenzará a las 12 y se extenderá por distintos espacios del predio de Gonnet.

La propuesta incluirá competencias de barbería, manicura, maquillaje, peinado, color y bodypainting, además de desfiles, espectáculos y talleres. También habrá demostraciones y actividades vinculadas con la belleza y la moda, con la participación de profesionales, marcas y referentes del sector.

Entre las actividades anunciadas se destaca un espectáculo musical de Nina Ventre, participante de Popstars, un desfile de la agencia Francy Lescano con 24 representantes de distintas provincias del concurso Miss Hispanoamérica y un cierre a cargo de la comparsa Yvy Maraey. La programación se distribuirá entre el anfiteatro, el Domo y la Casa del Niño, junto al lago.

El encuentro también tendrá propuestas para el público, como un sector de experiencias con cambios de look, maquillaje, peinados y servicios de manicura gratuitos. A eso se sumará un Beauty Market con marcas y emprendedores, demostraciones, sorteos y regalos para las primeras 200 personas que lleguen. Además, habrá un espectáculo de circo y malabarismo de Le Circe Producciones y la presencia de cosplayers y personajes.

La exposición se realizará a beneficio de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, que organiza cortes de pelo gratuitos en comedores y merenderos, además de brindar ese servicio a jubilados y personas con discapacidad. En ese marco, durante la jornada serán distinguidos más de 700 barberos solidarios junto a sus familias por el trabajo que realizan en barrios de La Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los profesionales de barbería, peluquería, manicura y color que quieran participar de las competencias pueden inscribirse a través del teléfono 221 592 0999. Para consultar más información sobre el evento, están disponibles las cuentas de Instagram @expobarberbeautyshow y @fundacionargentinabarberos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?