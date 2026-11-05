La República de los Niños recibirá una exposición de peluquería, barbería y estética

La séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest se realizará este domingo 8 de noviembre, desde las 12, con entrada libre y gratuita. Habrá competencias, desfiles, espectáculos y actividades para toda la familia.

La República de los Niños será sede este domingo 8 de noviembre de la séptima edición de la Expo Barber Beauty Show Fest, una exposición dedicada al mundo de la peluquería, la barbería y la estética que contará con entrada libre y gratuita. La actividad comenzará a las 12 y se extenderá por distintos espacios del predio de Gonnet.

La propuesta incluirá competencias de barbería, manicura, maquillaje, peinado, color y bodypainting, además de desfiles, espectáculos y talleres. También habrá demostraciones y actividades vinculadas con la belleza y la moda, con la participación de profesionales, marcas y referentes del sector.

Entre las actividades anunciadas se destaca un espectáculo musical de Nina Ventre, participante de Popstars, un desfile de la agencia Francy Lescano con 24 representantes de distintas provincias del concurso Miss Hispanoamérica y un cierre a cargo de la comparsa Yvy Maraey. La programación se distribuirá entre el anfiteatro, el Domo y la Casa del Niño, junto al lago.

El encuentro también tendrá propuestas para el público, como un sector de experiencias con cambios de look, maquillaje, peinados y servicios de manicura gratuitos. A eso se sumará un Beauty Market con marcas y emprendedores, demostraciones, sorteos y regalos para las primeras 200 personas que lleguen. Además, habrá un espectáculo de circo y malabarismo de Le Circe Producciones y la presencia de cosplayers y personajes.

La exposición se realizará a beneficio de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, que organiza cortes de pelo gratuitos en comedores y merenderos, además de brindar ese servicio a jubilados y personas con discapacidad. En ese marco, durante la jornada serán distinguidos más de 700 barberos solidarios junto a sus familias por el trabajo que realizan en barrios de La Plata y otros puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los profesionales de barbería, peluquería, manicura y color que quieran participar de las competencias pueden inscribirse a través del teléfono 221 592 0999. Para consultar más información sobre el evento, están disponibles las cuentas de Instagram @expobarberbeautyshow y @fundacionargentinabarberos.