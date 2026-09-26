

La actividad reunió a unas 1.420 personas de distintos puntos de la provincia y estuvo encabezada por el arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, y el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto.

La República de los Niños recibió este sábado a 23 congregaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en una jornada recreativa que reunió a unas 1.420 personas entre integrantes y voluntarios.

La propuesta estuvo encabezada por el arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara. Además, contó con la presencia del jefe de Gabinete de la Municipalidad de La Plata, Carlos Bonicatto; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; el secretario General, Norberto Gómez; y el secretario de Gobierno, Guillermo Cara. También participó la representante del Equipo Nacional de Infancias y Adolescencias de la Familia Grande Hogar de Cristo, María Jesús Adrogué.

Durante el inicio de la jornada, Carrara brindó unas palabras a las delegaciones en el anfiteatro del predio y, posteriormente, se realizó la entrega de viandas para luego dar inicio a las actividades recreativas previstas que ofrece el predio.

La actividad convocó a espacios vinculados a la Familia Grande del Hogar de Cristo, parroquias, clubes, centros comunitarios y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia, tales como La Plata, Mar Chiquita, Lomas de Zamora, Marcos Paz, González Catán, San Justo, La Matanza, Quilmes, Moreno, Mar del Plata, Miramar, Brandsen, Chascomús, General Rodríguez y Pilar, entre otros.

De esta forma, y a través de propuestas educativas, culturales y recreativas, la República de los Niños se consolida como un espacio público de referencia para toda la provincia de Buenos Aires, que combina historia, aprendizaje y juego al aire libre y abre sus puertas a instituciones, organizaciones sociales y familias bonaerenses durante todo el año.