La República de los Niños continúa hoy con los festejos por sus 75 años y una programación con distintas actividades para toda la familia.

Desde las 10 y hasta las 14 estarán disponibles los juegos mecánicos gratuitos. A las 12 se realizará un taller de creación con materiales reciclados y, a las 15, el Mago Gaspar subirá al escenario del anfiteatro.

A las 16, los visitantes podrán recorrer la muestra de cierre del CePEAC y sumarse a la búsqueda del tesoro de Rincón de Miso. En ese mismo horario partirá el Walking Tour Especial Aniversario, desde el puesto de Turismo del predio. La actividad requiere inscripción en https://bit.ly/walking-tours-2026.

A las 16.30, el anfiteatro recibirá a Sol y Pablo con El viaje de mini aventuras, junto a Divertrap.

La agenda continúa a las 18 con Prince, en el Cine Select; Annemarie, en el EcoSelect, y El lago de los cisnes, en el Teatro Argentino.

Más tarde, a las 20, se proyectarán El por qué de la locura del señor R, en el Cine Select, y Julien Donkey-Boy, en el EcoSelect. El cierre será a las 20.30 en el Coliseo Podestá, con la obra Modelo Vivo Muerto.