La sede Berisso de Odontología de la UNLP incorporó un equipo para realizar radiografías panorámicas

El nuevo servicio funcionará de lunes a sábados y permitirá ampliar el acceso a estudios de diagnóstico por imágenes para pacientes de Berisso y la región. También podrán derivar pacientes odontólogos de la zona.

La sede Berisso de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) incorporó un equipo de radiografía panorámica para su servicio de Diagnóstico por Imágenes, con el objetivo de ampliar el acceso a estudios especializados y fortalecer la atención odontológica en la ciudad y la región.

El equipamiento fue instalado en la sede ubicada en el ex Sanatorio de la Carne, en 12 y 161, y permitirá realizar estudios que resultan de utilidad para distintas áreas de la odontología, entre ellas ortopedia, odontología general y prácticas de mayor complejidad.

Según explicaron desde la Facultad, las radiografías panorámicas permiten obtener una visión amplia de las estructuras dentomaxilares y detectar lesiones y otras alteraciones que no siempre pueden observarse mediante estudios convencionales. También aportan información para evaluar el desarrollo de los maxilares, la erupción dentaria y planificar tratamientos.

Federico de Landaburu, director de las Tecnicaturas de la sede Berisso, destacó que este tipo de imágenes permite observar estructuras como los senos maxilares, los senos paranasales y el trayecto del nervio dentario inferior, entre otros reparos anatómicos de importancia para el diagnóstico.

El servicio funcionará de lunes a sábados, de 8 a 14, y estará disponible tanto para pacientes que se atienden en la sede como para personas derivadas por odontólogos de Berisso y localidades de la región.

Desde la Facultad señalaron además que la incorporación del equipo permitirá distribuir parte de la demanda que actualmente recibe el Hospital Odontológico Universitario de La Plata y facilitar el acceso de los vecinos de Berisso a estudios que, hasta ahora, podían requerir un traslado hacia la capital bonaerense.

La puesta en funcionamiento del servicio forma parte del proceso de descentralización de prestaciones que lleva adelante la Facultad de Odontología, con la intención de ampliar la atención y acercar servicios de diagnóstico y prevención a distintos puntos de la región.