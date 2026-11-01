La segunda “Muestra Federal de Mosaicos” se inauguró en La Plata con la participación de 48 artistas

Por Lautaro Campodónico (lcampodonico@eldia.com)

La segunda edición de Tessellis, el Encuentro Nacional de Mosaicos, reunió a 48 artistas en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas de La Plata. La muestra “Latir en teselas” se inauguró el sábado 31 de octubre por la noche y puede visitarse en el Salón C, en 19 y 50.

Organizada por Graciela González Ribot y Sandra V. Tedeschi, la convocatoria reunió a creadores de distintas localidades de Buenos Aires y de provincias como Santa Fe, Córdoba, Chubut, Río Negro, La Pampa, Chaco y San Luis. También participa una artista de Montevideo, Uruguay. “Esta es nuestra segunda muestra con un súper éxito”, señaló González Ribot. La propuesta busca dar lugar a artistas que no siempre encuentran espacios para exhibir sus obras.

La exposición reúne piezas figurativas, abstractas y tridimensionales. Entre ellas hay un tallado de la Catedral de La Plata y trabajos realizados con vidrio italiano, cerámica, azulejos, esmaltes, venecitas y mármol. La organizadora destacó el uso de smalti de una fábrica de Venecia con más de 300 años de historia. Las teselas son los pequeños fragmentos que, unidos, forman una imagen.

La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre, de martes a domingo, de 10 a 18, con entrada libre.

Una propuesta federal para mostrar el arte del mosaico

La iniciativa fue impulsada por Graciela González Ribot y Sandra V. Tedeschi. Según contó la artista platense, la idea surgió de su interés por abrir un espacio de exposición para quienes no suelen tener la posibilidad de mostrar sus trabajos. “Quise darle oportunidad a todas las personas que no pueden mostrar su obra, así que esto fue federal y vino hasta una persona del Uruguay, de todos lados, de Córdoba, por supuesto que de Buenos Aires un poco más”, explicó.

González Ribot recordó que su acercamiento a la técnica comenzó con un nivel de formación en Bellas Artes y continuó con estudios, seminarios e investigación. Para organizar el encuentro convocó a Tedeschi, una artista que vive en Tigre y con quien comparte el trabajo en mosaico. “Me dijo: ‘Vos estás loca, ¿cómo vamos a hacer semejante movida?’. Le dije: ‘Vos creé en mí, que nos va a ir muy bien’”, relató. Y agregó: “Esta es la segunda muestra con un súper éxito, han quedado artistas fuera porque necesitamos 50 artistas”.

La exposición reúne trabajos de diferentes estilos y temáticas. Entre ellos se destacan una representación tallada de la Catedral de La Plata, un Escudo Nacional realizado por un artista de Lomas de Zamora y una pieza abstracta inspirada en El Bolsón. La organizadora también presentó sus propias obras: pájaros tridimensionales construidos con piezas de cerámica y cuerpos de vidrio.

Sobre los materiales, detalló que utiliza “esmalti” de una fábrica de Buenos Aires, un vidrio italiano, además de venecitas, mármol y otros elementos que pueden fragmentarse. “Todo lo que se pueda partir”, resumió. También explicó el sentido del nombre del encuentro: “Tesela significa que rompés la pieza, en italiano”.

Quiénes participan

De acuerdo con el listado difundido por la organización, los artistas participantes son: Alejandra Martin (El Calafate); Alejandra Alvite y Alejandra Torres López (Avellaneda); Alejandra Rubino (Santa Fe); Ana Chiappara (Mar del Plata); Andrea Sagon (Puerto Madryn); Beatriz Iñiguez y Luciana González (Rosario); Bibiana Echandia (Río Cuarto); Celia Pérez (Trenque Lauquen); Clarisa Zampone (Ezeiza); Daniel Nacher (Lomas de Zamora); Elena Goiriena (Montevideo, Uruguay); Glenda Orega (San Lorenzo, Santa Fe); Graciela E. Marques (Cañuelas); Graciela González Ribot, Magdalena Luzardo y Silvia González (La Plata); Jorgelina Carestía (Avellaneda); Josi Mandón (El Bolsón); Liliana Pérez y Silvia Melean (Córdoba); Malida Martini y Marcela Martini (Playa Unión, Chubut); Marcela Catrileo (Dina Huapi, Río Negro); Marcela Moabro (Tandil); María Paula Bargero y Sandra Paradiso (Capital Federal); María Emilia Marino (Castelar); Mónica Quinteros (Santa Rosa, La Pampa); Mónica Pugliese (Berisso); Natalia Ferruchi (Rosario); Patricia A. Bonetto (Las Perdices, Córdoba); Patricia Barilari (Villa Giardino, Córdoba); Patricia Rosselli (José Mármol); Raquel Civilotti (Pinamar); Romina Vidotto (Rosario); Rosa Petrovich (Sáenz Peña, Chaco); Sandra Condori (San Miguel); Sandra Fodor (Safo de Barracas, CABA); Sandra Tedeschi (Don Torcuato).