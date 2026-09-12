“La situación de muchas empresas es muy crítica”

“Hoy por hoy la situación de muchas empresas del sector es sumamente crítica. Hay muchas empresas que están cerrando, muchas que han visto reducido fuertemente su personal, es una situación particularmente grave. Hemos atravesado varias de estas crisis, obviamente, porque estamos en Argentina, pero esta última es es particularmente fuerte”, afirma Nicolás Marín, presidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires, entrevistado por EL DIA.

-Lo que se ve en la en la Ciudad es que hay un un parate muy fuerte de la construcción...¿Cómo impacta en los costos?

- Es el precio de venta. Hoy nosotros creemos que la la inversión inmobiliaria es buena porque el costo de construcción está más o menos en los 1.550 dólares. Pero falta demanda, por la falta particularmente de decréditos hipotecarios, y por la debilidad también de los ingresos de las personas y de las empresas. Entonces el precio de los de los inmuebles está muy cerquita de lo que es el costo.

Pero el precio de venta en dólares está hoy muy bajo, con lo cual creemos que es para un consumidor final una buena inversión la compra de un inmueble.

-¿Alquilar es un buen negocio?

- Depende dónde. En en la ciudad de La Plata, no es tan habitual que alguien compre un departamento con la mirada puesta en la renta que genera el alquiler.

- Entonces, ¿quién va a construir?

- Nosotros, como siempre. Las empresas que somos socias de APYMECO somos, en muchos casos, empresas que tenemos muchas décadas. En algunos casos ya somos segundas generaciones, hemos atravesado un montón de de crisis, esta es una más y seguramente la superaremos. En algún momento los números se van a se van a acomodar y la obra va a ser posible, va a ser rentable hacer. No es el caso de hoy, lamentablemente, en la ciudad de La Plata.

- Destila cierto optimismo, no es común...

- Nosotros, como como le decía, estamos un poco obligados a a ser optimistas. De todas formas, más allá de la de la cuestión emocional, si se quiere, creo que hoy hay espacios para para invertir en el mercado inmobiliario, en la Ciudad y en el país.

-¿Invertir en edificios o en la compra individual?

- Creo que en en en los 2 casos. Para la para para un consumidor final, digamos, hoy la compra de un inmueble lo compra a valores bastante bajos.

- Pero altos en relación a los a los ingresos.

_ Claro, ahí el problema que nosotros siempre hacemos hincapié, en ese punto es que el bajo nivel de los ingresos y la casi ausencia de crédito hipotecario hace que sea muy difícil que haya una demanda sólida.

-¿Cómo está la obra pública?

- Mayoritariamente, nuestros socios trabajamos en la provincia de Buenos Aires, con con municipios o directamente con la Provincia. Y, lamentablemente, hoy la obra pública se encuentra en una situación sumamente crítica. Desde mediados del año pasado, por problemas de financiamiento de la de la Provincia, se discontinuaron progresivamente lo los pagos.

La situación hoy es muy complicada tanto en lo público como en lo privado. Pero vemos que hay buenas perspectivas para lo que es la la construcción en el país, así que apostamos por eso.