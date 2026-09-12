“La telemedicina debe acompañar, nunca suplantar”

El Dr. Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista con EL DIA advierte que “el crecimiento de la telemedicina no debe desplazar bajo ninguna circunstancia a la atención médica presencial”. Y señala que “los médicos tienen la obligación moral de señalar todo aquello que ponga en riesgo la vida humana”.

- ¿Qué es lo que están viendo sobre la telemedicina?

- Primero y principal, la tecnología aplicada a la medicina es un avance que ayuda a los médicos y facilita el trabajo. Sin embargo, no creemos que la tecnología pueda reemplazar el acto médico presencial. El uso indebido de la tecnología aplicada a la medicina puede traer graves consecuencias en la salud de la gente.

Si un paciente presenta temperatura, decaimiento o dificultad para respirar, no es posible determinar si es un cuadro leve o grave sin auscultar el pulmón para descartar una neumonía

La telemedicina debe colaborar como complemento, pero nunca suplantar la atención médica presencial porque pone en riesgo la vida humana.

- ¿Qué es lo que están detectando concretamente, como errores de diagnóstico o automedicación exagerada?

- Se observa una proliferación de sistemas de telemedicina no controlados donde se desconoce la identidad o capacitación de quienes atienden tras la pantalla o línea telefónica. Para cuidar la salud de la gente es indispensable fiscalizar quién ejerce la medicina. Actualmente falta un marco legal que exija habilitaciones registradas con directores responsables en estos servicios. Aaun siendo médicos, atender a distancia genera un margen de error significativamente más amplio al no poder realizar la semiología correspondiente. En medicina se debe trabajar diariamente para reducir el riesgo de error, dado que se trata con la vida humana.

- ¿Responde a un problema de oferta o de demanda?

- El sistema de salud se encuentra en crisis, con prepagas en déficit, carencia de recursos en el sector público y deficiencias en el sector privado.

Existe la falsa creencia de que estos sistemas lograrán descomprimir la atención de guardia. No se debe dejar la salud de un familiar en manos de un sistema de telemedicina ante una urgencia que requiere la verificación presencial de síndromes.

La telemedicina se expandió a partir de la pandemia, observándose casos donde pacientes seguidos a distancia decían estar bien y luego empeoraban gravemente necesitando internación. Un control presencial habría permitido detectar a tiempo la velocidad de empeoramiento del cuadro clínico.

La telemedicina debe ser un complemento útil para el seguimiento de pacientes conocidos.

Resulta inadecuada e imposible para atender guardias o diagnósticos iniciales en pacientes desconocidos de los que se carece de historial clínico.

- ¿Qué acciones están coordinando desde el Colegio de Médicos con el municipio o la Provincia?

-Se mantiene un diálogo fluido con el municipio y el intendente, aconsejando que la telemedicina actúe solo como orientación.

Las autoridades locales comprenden que la telemedicina se implementará solo en sectores periféricos o alejados, conservando la atención presencial tradicional en las áreas centrales.