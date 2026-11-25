Juana Felisa Valenzuela cumplió 100 años y lo celebró rodeada del cariño de su familia. Nacida en Ensenada, la mujer conocida afectuosamente como “la tía Negra” pasó toda su vida en la ciudad y en la misma casa de la calle Ferrella, donde construyó sus recuerdos y formó su familia.

Se casó y tuvo dos hijos, Graciela y Carlos, quienes ya fallecieron. Hoy, sus días transcurren acompañada por sus sobrinos Jorge, Luis y Beba, que están siempre pendientes de ella y de lo que pueda necesitar.

A pesar de sus 100 años, Juana conserva una vitalidad que sorprende. Sigue ocupándose de las tareas de la casa: limpia, cocina, riega las plantas y hasta lava su propia silla de ruedas. “No puedo estar sin hacer nada. Me entretengo con las plantas y en invierno con el tejido, me encanta, me entretiene. Siempre busco algo para hacer”, contó.

Al recordar su historia, destacó una vida sencilla y tranquila, muy distinta a la de estos tiempos. “Antes se comía distinto, todo casero. Hacíamos en la casa de uno, en las quintas y todo. Se vivía de otra forma, era una vida tranquila en comparación de lo de ahora”, recordó. También, aseguró que el barrio conserva su esencia: “Sigue igual, lo que cambió es la gente”.

Aunque atravesó momentos difíciles, especialmente la pérdida de sus dos hijos, Juana encuentra felicidad en el acompañamiento cotidiano de sus seres queridos. “Gracias a Dios, a pesar de lo que pasé, soy feliz porque los que me rodean me acompañan muchísimo, están continuamente conmigo”, expresó.