La “tira piedras” de 7 y 72 ahora ataca a los micros: preocupación por el extraño caso

Un extraño episodio que genera preocupación en La Plata volvió a poner el foco en los ataques con piedras en la vía pública. La mujer conocida en la zona como la “tira piedras” de 7 y 72 ahora tendría como blanco a los micros que circulan por el lugar, una situación que despierta inquietud por el peligro que representa para quienes viajan a bordo y para los conductores.

El cambio en el presunto blanco de los ataques suma preocupación por las posibles consecuencias de estos episodios. El impacto de una piedra contra una unidad de transporte puede provocar daños materiales y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, además de generar situaciones peligrosas durante la circulación.

Por el momento, resta conocer más detalles sobre los últimos hechos, su frecuencia y si existen denuncias formales que permitan establecer las circunstancias en las que se produjeron.

Un antecedente que ya había generado preocupación en La Plata

El caso recuerda a una situación que EL DÍA publicó el 30 de agosto de 2014, cuando comerciantes del centro platense denunciaban una serie de ataques contra vidrieras y otros bienes.

En aquella oportunidad, la nota daba cuenta de distintos episodios registrados en las inmediaciones de Plaza Italia y otras zonas del microcentro. Según los testimonios recogidos entonces, una mujer arrojaba piedras contra locales comerciales y provocaba destrozos, lo que había motivado intervenciones policiales en distintas jurisdicciones.

El artículo también reflejaba la preocupación de los comerciantes por la reiteración de los incidentes y los daños que debían afrontar.

Aunque aquel antecedente corresponde a hechos ocurridos hace más de una década y no permite establecer por sí solo una relación con la situación actual, vuelve a poner sobre la mesa la inquietud que generan los ataques reiterados contra bienes y personas en la vía pública.

Ahora, con los colectivos como presunto nuevo blanco en la zona de 7 y 72, la preocupación pasa también por la seguridad vial y por la necesidad de esclarecer lo ocurrido.