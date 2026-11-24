Con más de 45 jornadas sin actividad académica ni administrativa, el ciclo lectivo actual superó los registros de 2001, 2018, 2024 y 2025. Las medidas tuvieron fuerte impacto en las 17 facultades y los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata, que debieron reorganizar sus cronogramas de cierre. Mañana se llevará a cabo otra medida de fuerza, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universtiario.

El ciclo lectivo 2026 quedará marcado en los registros de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) como el de mayor conflictividad gremial en más de cuatro décadas. Según los relevamientos de la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) y los reportes de la comunidad educativa local, el año acumula más de 45 días de paro, una cifra que supera todos los antecedentes desde la recuperación democrática de 1983 y que se ampliará este miércoles 25 de noviembre con una nueva medida de fuerza nacional de docentes y nodocentes.

La dimensión del conflicto actual desplazó al registro de 2018, año que hasta ahora encabezaba las estadísticas del siglo XXI en la casa de estudios platense con alrededor de 30 a 35 jornadas de huelga concentradas principalmente en el inicio del segundo cuatrimestre. Asimismo, duplica los números alcanzados en 2024 -cuando se contabilizaron entre 15 y 20 días de cese de actividades en el marco de las marchas federales- y en 2025, año que cerró por encima de las veinte jornadas de protesta tras los vetos al financiamiento educativo.

A nivel nacional, para encontrar un antecedente de magnitud comparable dentro del sistema universitario público argentino es necesario remontarse casi cuarenta años atrás, a la extensa huelga docente de 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que superó los 50 días de inactividad.

Un reclamo sostenido

A diferencia de otros períodos en los que las medidas de fuerza se concentraron en momentos puntuales de negociación paritaria, el esquema de protestas de 2026 se caracterizó por su persistencia a lo largo de ambos cuatrimestres. A los paros convocados por los docentes universitarios se sumaron de manera coordinada las medidas de la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP), que agrupa al personal nodocente, paralizando tanto el dictado de clases como el funcionamiento administrativo, de bibliotecas, comedores y dependencias de investigación.

El eje del conflicto gira en torno a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, el reclamo por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo a las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027 para las casas de altos estudios.

Fuentes gremiales resaltaron que “no hubo un retroceso salarial tan pronunciado como con este gobierno de Javier Milei desde el retorno de la democracia” y agregaron que “llegamos a perder 53% de poder adquisitivo. Si bien en junio pasado con la firma de ese 25 % recuperamos bastante, nos siguen debiendo 30% para emparejar la situación de noviembre 2023, que ya era complicada”.

Además resaltaron que “este gobierno no cumple la ley, el hecho mas novedoso en un gobierno que se dice democrático”.

Reorganización en facultades y colegios

Si bien la UNLP no difunde un conteo oficial centralizado de jornadas perdidas -dado que el nivel de acatamiento varía según las particularidades de cada una de las 17 facultades-, el impacto en el calendario académico obligó a múltiples ajustes sobre el cierre del año.

Donde la situación exigió mayor reestructuración fue en los colegios dependientes de la Universidad: el Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante”, el Bachillerato de Bellas Artes, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” (Anexa) y la Escuela Agraria “M. C. y M. L. Inchausti”. En estos establecimientos, equipos directivos y docentes debieron priorizar núcleos temáticos, adaptar evaluaciones y reorganizar las instancias de compensación de fin de año para garantizar los contenidos mínimos de los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario. Ya son varias las familias que plantean sacar de estos colegios a los hijos ante la falta de continuidad de clases y la pérdida de contenidos.