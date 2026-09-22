La Universidad otra vez paralizada por las protestas salariales

La actividad en la Universidad Nacional de La Plata vuelve a quedar interrumpida por una nueva jornada de paro de docentes y nodocentes. La medida se inscribe en un conflicto que se extiende desde el comienzo del año y que, de acuerdo con los datos aportados por Adulp, ya acumula 33 días de paro durante 2026.

La cifra surge de las cuatro semanas completas de huelga realizadas durante la primera parte del año, y de las medidas concretadas durante el segundo cuatrimestre. A los seis días de paro que se habían contabilizado hasta el 8 de septiembre se sumaron luego las jornadas del 17, 18 y la de este martes 22.

El conflicto volvió a profundizarse en las últimas semanas, después de un nuevo fracaso en la discusión salarial. La medida de este martes reúne nuevamente a los sindicatos docentes y nodocentes, una coincidencia que, según Adulp, puede traducirse en un alto nivel de adhesión en las distintas dependencias de la Universidad.

Desde el gremio docente anticiparon a este diario que esperan un paro “muy contundente”.

Según plantearon, durante la jornada no habrá prácticamente actividad en las unidades académicas, especialmente en los colegios preuniversitarios y en buena parte de las facultades. En aquellas dependencias donde pueda registrarse alguna actividad, desde el gremio estimaron que será “bastante marginal”.

El número de jornadas de paro permite dimensionar la extensión de la disputa. Durante marzo, abril y mayo se realizaron cuatro semanas completas de huelga. Fueron dos jornadas semanales en algunos casos y, por el esquema de cursada de los colegios y la universidad, el cálculo gremial llevó el total de esa primera etapa a 24 días.

Después del receso, las medidas continuaron con paros de 24 horas el 3 y el 13 de agosto, una jornada de 48 horas el 27 y 28 de agosto y nuevas medidas durante septiembre. La protesta se mantiene así como uno de los principales condicionantes de la actividad académica de la Unlp durante el año.

Desde los gremios universitarios cuestionaron las propuestas salariales realizadas por el gobierno nacional hasta el momento (3% para septiembre y otro 3% para los haberes de octubre).

“Nos están debiendo más de 30 puntos”, sostuvieron desde el gremio al referirse a la pérdida acumulada que, según su cálculo, existe en los salarios universitarios.

En ese contexto, cuestionaron los ofrecimientos que describieron como insuficientes y plantearon que esperan una propuesta que permita revisar el actual esquema de protestas.

LA MIRADA PUESTA EN OCTUBRE

Mientras docentes y nodocentes concretan el paro de este martes, la atención del sector ya comienza a desplazarse hacia octubre. El próximo punto señalado por Adulp es el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria.

Para el gremio, las movilizaciones masivas son una herramienta central dentro del conflicto. “Lo que más le duele al Gobierno son las marchas masivas”, señalaron desde Adulp, y vincularon las movilizaciones anteriores con los avances obtenidos durante la negociación.

El sindicato planteó que, de aquí a esa fecha, todavía existe margen para modificar el escenario si aparece una propuesta salarial que considere superadora. “Si la hay, por supuesto que se van a revisar todas las medidas”, indicaron. Pero también dejaron planteado el escenario contrario: si no aparece una propuesta que los gremios consideren razonable, el plan de lucha continuará. Las próximas medidas, señalaron, se definirán en función de la evolución de la negociación.