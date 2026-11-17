La Universidad Nacional de La Plata declara la cantidad de alumnos de esa casa de estudios con cifras distintas según a quién le entregue la estadística. Para las discusiones sobre el presupuesto, informó al Ministerio de Educación que 139.991 estudiantes están siendo formados en ese centro educativo; sin embargo, a la empresa británica que elabora un ranking de la calidad de la enseñanza le informó que tiene 52.282 alumnos.

A primera vista, una brecha de 87.709 estudiantes —una diferencia superior al 60%— podría interpretarse como un error de tipeo, pero en realidad ocurre que los números presentados al Ministerio de Educación se utilizan como argumento para recibir un mayor presupuesto.

La otra cifra se presenta a un respetado instituto que elabora un ranking internacional de la calidad de la enseñanza de las distintas universidades. Uno de los aspectos que se consideran más importantes es la cantidad de alumnos por profesor. Le conviene entonces a la casa de altos estudios local declarar menos estudiantes para que la relación numérica juegue favorablemente en su calificación.

Lo cierto es que en el plano local, la matrícula total funciona como una variable de peso en la discusión por el financiamiento estatal: a mayor volumen de estudiantes activos, mayor es la demanda de recursos para gastos de funcionamiento, infraestructura y salarios.

El ranking, elaborado desde hace 23 años por la consultora británica Quacquarelli Symonds, combina varios criterios para calificar a las universidades: las opiniones de académicos de todo el mundo, la reputación entre empresas que contratan egresados, la cantidad de trabajos científicos publicados, el número de citas que reciben, la relación profesor-alumno, la proporción de profesores y alumnos extranjeros, la empleabilidad y la sostenibilidad.

En la edición elaborada para el año 2026, puso en primer término al Massachusetts Institute of Technology (MIT) —como lo ha hecho en los últimos 14 años— y ubicó en el puesto 358 a la Universidad de La Plata sobre la base de los informes y cifras que proporciona la misma institución, los cuales difieren ostensiblemente de los presentados ante el Ministerio de Educación de la Nación. En la Argentina, entre las universidades estatales, solo es superada por la Universidad de Buenos Aires.

En consecuencia, a la casa de altos estudios platense le resulta estratégicamente favorable reportar un padrón más acotado ante la consultora internacional para que el cociente entre profesores y estudiantes mejore su puntuación global.

Por supuesto que existen otras entidades que analizan la calidad de la enseñanza, y en algunos casos lo hacen por especialidad, pero el más citado es el que elabora Quacquarelli Symonds.

El dato enviado a Londres adquiere mayor relieve al contrastarlo con las estadísticas de movimiento interno que la propia universidad difunde en el ámbito local: según los registros oficiales del último ciclo, ingresaron 37.799 nuevos jóvenes a sus 17 facultades y egresaron 7.228 profesionales. Si se toma como referencia el padrón de 52.282 alumnos informado al exterior, los ingresantes de un solo año representarían más del 70% de toda la población estudiantil declarada ante la consultora británica, una proporción que deja en evidencia la disparidad de criterios entre el conteo estadístico interno y el recorte utilizado para competir en las ligas internacionales.

Para discutir el presupuesto ante Educación, la UNLP utiliza la matrícula total