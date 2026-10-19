La UNLP fue ratificada como la segunda mejor universidad de Argentina y 15° en América Latina

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ratificó su liderazgo en la educación superior regional tras la publicación de la edición 2027 del prestigioso Uniranks World TOP Universities. La casa de altos estudios platense logró un importante salto en su calificación general (pasando de 84,77 a 87,5 puntos sobre 100), rendimiento que la ubica como la segunda mejor universidad de Argentina y la número 15 en América Latina.

El sobresaliente desempeño de la UNLP se sustentó en el reconocimiento a la vida universitaria dentro de sus facultades y al rigor de su producción científica. Los puntajes más altos los obtuvo en las áreas centradas en la comunidad estudiantil. Bienestar Estudiantil e Instalaciones alcanzó 89,5 puntos sobre 100, destacando la eficacia de sus políticas de infraestructura y apoyo.

Por su parte, Experiencia y Satisfacción Estudiantil cosechó 89 puntos, reflejando el impacto positivo de la oferta integral para el alumnado. Finalmente, Rendimiento Académico y de Investigación obtuvo 88 puntos, ratificando la solidez de sus equipos docentes y científicos en la generación de conocimiento con impacto regional e internacional.

Con 87,5 puntos, la UNLP se mantiene firme en el podio de las universidades públicas del país, únicamente por detrás de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que lidera la nómina con 88,35 puntos. Completan la tabla nacional la Universidad Nacional de Córdoba (UNC, 80,28), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP, 76,70) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR, 76,13).

A nivel continental, situarse en el puesto N.º15 le permite competir codo a codo en un selecto grupo encabezado por gigantes regionales como la Universidad de San Pablo (Brasil, 94,78), la Universidad Estatal de Campinas (Brasil, 92,80) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (91,22).

Cómo funciona la evaluación de Uniranks

Uniranks es una iniciativa global de educación superior con sede en Estados Unidos que conecta e integra a instituciones de más de 190 países. Para su edición 2027, la entidad evaluó a casi mil universidades de nivel superior global y a más de 4.800 instituciones en América Latina.

A través de su Open-Rank methodology, resalta diez puntos claves que incluyen calidad educativa, empleabilidad, investigación, impacto web, transformación digital, innovación, reputación global, bienestar estudiantil y sostenibilidad.