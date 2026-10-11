La venta de insumos para la construcción bajó 0,65 por ciento

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, exhibió durante el mes de septiembre un descenso de 0,65% mensual desestacionalizado y una baja de 2,9% interanual, se informó.

Según el informe, que elabora el Grupo Construya, en los primeros nueve meses de 2026 las empresas despacharon al mercado interno una cantidad de productos 1,4% inferior a la del período enero-septiembre de 2025.

“En septiembre las ventas de insumos se mantuvieron levemente por debajo de las realizadas doce meses atrás, pero el ritmo de la caída se desaceleró por segundo mes consecutivo. En tanto, creemos que la demanda de insumos enfrenta perspectivas positivas a mediano plazo, debido a que la superficie autorizada para realizar obras privadas está atravesando un proceso de recuperación. Asimismo, el proceso de normalización macroeconómica y la recuperación del crédito hipotecario podrían potenciar esta dinámica.”, expresaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.