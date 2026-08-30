La venta de propiedades en la Provincia tuvo una caída interanual

Durante julio se registraron 12.177 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, según el relevamiento mensual que realiza el Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó un descenso interanual del 9 % respecto a las 13.334 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

En la comparación intermensual, en tanto, se observó una suba del 14 % frente a junio, cuando se habían contabilizado 10.702 escrituras.

En cuanto a las hipotecas, durante julio se firmaron 1.450 actos, lo que implicó una caída interanual del 33 % respecto al mismo mes del año pasado.

En la comparación con junio, en cambio, se verificó un aumento del 18 %.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del mes: “Los números de julio muestran una mejora con respecto a junio, tanto en compraventas como en hipotecas, pero todavía se ubican por debajo de los valores registrados en el mismo mes del año pasado. Es una señal positiva en la comparación mensual, aunque debe ser analizada con prudencia”, señaló el presidente del Colegio de Escribanos bonaerense.

“Para poder hablar de una tendencia alcista será importante observar cómo evolucionan el crédito hipotecario, el ánimo de los inversores y la confianza general del mercado. Son esos los factores que deberían fortalecerse para que se pueda recuperar el dinamismo que se venía evidenciando desde agosto de 2024”, agregó Longhi.