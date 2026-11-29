Conseguir trabajo, abandonar la casa de los padres y comenzar a construir un proyecto de vida independiente. Lo que durante décadas representó un recorrido habitual hacia la adultez se ha convertido, para millones de jóvenes argentinos, en una carrera de obstáculos. Los elevados alquileres, la falta de ahorro y las dificultades para acceder al crédito hipotecario condicionan decisiones personales, familiares y laborales.

Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, unos 2,3 millones de argentinos de entre 25 y 35 años vivían en 2023 con sus padres o abuelos. La cifra equivale al 38% de ese grupo etario.

Pero abandonar el hogar familiar tampoco es sinónimo de convertirse en propietario. Según otro relevamiento de la misma fundación, referido a menores de 29 años, entre quienes lograron independizarse seis de cada diez alquilan y cuatro de cada diez son propietarios.

Detrás de estas cifras aparece una variable determinante: los ingresos. Mientras que quienes consiguieron emanciparse perciben en promedio $1.600.000 mensuales, aquellos que permanecen en la vivienda familiar cuentan con $780.000, según datos difundidos en 2026.

La situación laboral también marca diferencias: la desocupación alcanza al 4% entre los jóvenes emancipados y asciende al 11% entre quienes todavía viven con sus padres.

EL PESO DEL ALQUILER

Para buena parte de los jóvenes, alquilar constituye la principal puerta de entrada a una vivienda. Sin embargo, afrontar ese gasto implica destinar una porción considerable de sus ingresos.

Un relevamiento de Zonaprop difundido en 2026 ubicó el alquiler promedio de un monoambiente de 40 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires en $755.935: cerca de la mitad del ingreso promedio de un joven emancipado y prácticamente la totalidad de lo que percibe uno que todavía vive con sus padres.

A ese desembolso deben sumarse las expensas, los servicios, la alimentación, el transporte y los gastos iniciales de una mudanza.

Se configura así un círculo difícil de romper: quienes alquilan encuentran mayores dificultades para ahorrar, mientras que quienes permanecen en el hogar familiar no siempre cuentan con ingresos suficientes para independizarse.

Comprar presenta obstáculos todavía mayores. Un monoambiente de 40 metros cuadrados en la capital federal promediaba los US$108.000. Incluso con acceso al crédito hipotecario, reunir el anticipo exigido puede representar una barrera insalvable.

En este escenario, la ayuda económica de los padres adquiere una importancia decisiva y profundiza las desigualdades entre jóvenes de distintos sectores socioeconómicos.

PROYECTOS EN SUSPENSO

El problema habitacional trasciende las cuestiones inmobiliarias. La imposibilidad de contar con un espacio propio puede modificar las relaciones familiares, restringir la privacidad y la autonomía, y condicionar los proyectos de convivencia en pareja o de tener hijos.

Permanecer en la casa de los padres puede ser una decisión voluntaria para continuar los estudios o acumular ahorros. Sin embargo, cuando responde a una imposibilidad económica, puede convertirse en una fuente de frustración e incertidumbre.

Muchos jóvenes llegan a los 30 años con estudios universitarios terminados, experiencia laboral y responsabilidades propias de la vida adulta, pero sin posibilidades de sostener una vivienda independiente.

La situación también repercute sobre los padres, que deben prolongar el sostenimiento económico de sus hijos, incluso cuando se encuentran próximos a la jubilación.

NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA

También se modificaron las formas en las que los jóvenes abandonan el hogar familiar. Según Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, hace dos décadas alrededor del 30% de quienes se independizaban lo hacía para vivir solo. Actualmente, esa proporción alcanza el 46%.

La tendencia refleja cambios culturales vinculados con la búsqueda de autonomía personal, la postergación del matrimonio y la diversificación de las estructuras familiares.

La expansión de los hogares unipersonales supone otro desafío: una misma cantidad de habitantes necesita más viviendas cuando disminuye el número de personas que integran cada hogar.

En paralelo, compartir departamentos con amigos o compañeros de estudio y trabajo constituye una alternativa para independizarse y distribuir los gastos.

LA REALIDAD PLATENSE

Mientras que en el norte argentino alrededor de la mitad de las personas de entre 25 y 35 años continúa viviendo con sus padres, en ciudades como La Plata, Buenos Aires, Rosario y Córdoba esa proporción ronda el 30%, según la Fundación Tejido Urbano.

La concentración de oportunidades laborales y educativas contribuye a explicar esas diferencias.

En La Plata, su condición de ciudad universitaria configura un escenario particular. Miles de jóvenes llegan cada año para estudiar, generando una demanda sostenida de departamentos pequeños, habitaciones y viviendas compartidas.

Para muchos estudiantes, vivir fuera de la casa familiar depende del esfuerzo económico de sus padres. Pero finalizar una carrera e incorporarse al mercado laboral tampoco garantiza poder sostener una vivienda con ingresos propios.

En otros casos, la búsqueda de alquileres más económicos lleva a instalarse en zonas alejadas del Centro, con mayores tiempos de traslado y gastos de transporte.

La problemática no es reciente. En 2004, el 35% de los argentinos de entre 25 y 35 años permanecía en el hogar familiar. En 2012, esa proporción descendió al 31%, mientras que desde 2016 se mantuvo en torno al 39%.

CONSTRUIR MÁS NO ALCANZA

La Argentina presenta un déficit estimado de un millón de viviendas. Sin embargo, buena parte de los nuevos desarrollos inmobiliarios está orientada a sectores de mayores ingresos, por lo que el crecimiento de la construcción no necesariamente genera oportunidades para los jóvenes.

Entre las alternativas que plantean los especialistas figuran los créditos hipotecarios adaptados a sus ingresos, la reducción de los costos iniciales de los alquileres y los programas de viviendas accesibles.

También se propone aprovechar los inmuebles desocupados, regular los alquileres y crear un parque público de viviendas en alquiler.

Para una parte importante de los jóvenes argentinos, contar con un trabajo ya no garantiza poder independizarse. La vivienda se ha convertido en un factor que determina los tiempos, las oportunidades y los proyectos de vida de toda una generación.