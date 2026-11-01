Lanzan préstamos para comprar prefabricadas

En un contexto donde el acceso a la vivienda propia impone importantes desafíos financieros, el Banco Provincia presentó una nueva línea de préstamos personales destinada a financiar la compra de casas prefabricadas o industrializadas. La propuesta busca ofrecer una alternativa ágil y predecible frente a las modalidades de construcción tradicional.

La iniciativa está dirigida a clientes de la entidad con calificación crediticia activa y permite gestionar el crédito de forma 100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de trámites presenciales. La línea otorga hasta $50 millones para viviendas de empresas adheridas al programa provincial “Construcción Industrializada”, con la posibilidad de combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto.

Los préstamos se ajustan por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) vinculadas a la inflación (CER), con plazos de devolución de entre 12 y 96 cuotas. La tasa nominal anual fija se establece en 9% para quienes perciben sus haberes en el Banco Provincia y en 15% para el resto de los usuarios.

Para iniciar la solicitud, el interesado debe seleccionar primero el modelo con la constructora elegida dentro del catálogo homologado, la cual genera un presupuesto formal ajustado a la línea bancaria. Con ese legajo digital preaprobado, el usuario valida la operación en la plataforma del banco y, tras la confirmación crediticia, los fondos se acreditan directamente para formalizar el contrato de compra e iniciar el montaje.

El sistema de construcción industrializada permite optimizar tiempos de obra, controlar la calidad de los materiales y prever costos con mayor certeza mediante tecnologías como steel frame, wood frame o módulos prefabricados.

En cuanto a los valores de referencia dentro del programa, los modelos de dos dormitorios parten desde los $25 millones para unidades de 39,60 m², alcanzando los $34,6 millones en opciones de 55,44 m². Por su parte, las viviendas de tres dormitorios y 80,64 m² se ubican en torno a los $49,8 millones, consolidándose como una opción competitiva frente a los valores del mercado inmobiliario convencional.